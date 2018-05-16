新房墙面裂缝2米长难维权 开发商称供暖后必然现象

一条长约2米的裂缝在墙面上特别显眼。

西部网讯（见习记者 马晴茹 实习生 任童）“新买的房子没住多久，客厅墙面就出现了严重裂缝，搁谁谁闹心。”近日，西部网民生热线接到长安区嘉天弥香郡小区业主潘先生的投诉，称小区一单元多住户墙面出现大量裂缝，存在安全隐患。对此，西部网记者进行了走访调查。

民生热线：长安区嘉天弥香郡一单元住户墙面出现大量裂缝

反映：

新房墙面出现裂缝 多次投诉无果

长安区嘉天弥香郡小区业主潘先生告诉记者，小区2015年年底交房，他们于2016年中旬装修完工，没想到年底墙面出现了裂缝，光客厅就多达十几处。“我多次与物业沟通，长安区房管局工作人员也来看过，但都没有下文。小区内95%以上的业主家都有裂缝，楼道也到处是裂痕，希望能够得到帮助。”

记者走访了解到，小区一单元不少业主家里均存在不同程度的墙壁裂缝，尤其是实心墙和填充墙的衔接处。记者在潘先生家客厅看到，一条长约2米的裂缝在墙面上特别显眼，里面的水泥面清晰可见。为了进行遮挡，潘先生在裂缝明显处挂了一本挂历，“看着就闹心。”

除了客厅墙面的裂缝，潘先生房屋主卧、次卧、玄关处也存在有4到5处的轻微裂痕。

回应

物业：系后期装修造成

记者来到嘉天弥香郡小区物业管理处，物业工作人员说，小区房屋裂缝问题并不是普遍现象，仅在少数业主家出现，也并不是建筑质量问题。

“结构墙和填充墙之间有轻微裂缝，这是建筑行业无法规避的。建筑材料、施工方法、工艺不一样，都会造成裂缝。”物业负责人胡主管告诉记者，业主把原来毛坯房的墙面砸掉，找不靠谱的“马路装修队”，没有质量保证，所以才导致出现裂缝问题。

之后，胡主管向记者提供了一份“轻质实心复合墙板使用说明”，该说明介绍了装修过程中使用墙板的注意事项，装修时每位业主人手一份。

至于潘先生及其他业主反映的裂缝问题，胡主管说，已经上报给了开发商。“上周我们已经将维修单上报开发商，他们会尽快处理。”

开发商：户内墙面裂缝需自行维修

针对住户室内墙面裂缝的问题，小区开发商工程部一名不愿透漏姓名的工作人员表示不便多说。

记者了解到，在向西部网民生热线求助之前，已经有业主通过西安市政府网站向长安区政府反映过此类问题。长安区政府给予过回复。

回复中称，经对不同部位的裂缝分析并查看设计图纸及相关技术资料后，开发企业认定所有的裂缝位置都位于不同材质（混凝土墙、填充墙、轻质墙）的交接处，由于不同材料的线胀系数不同，热胀冷缩后必然会出现裂缝，该小区为首次供暖，此为出现裂缝的主要原因。

开发企业已明确表示公共区域的墙面裂缝问题，待采暖季结束后将统一维修，业主户内的墙面裂缝问题由业主自行维修。

业主对此如有异议，可聘请第三方有资质的房屋安全鉴定机构对该房屋进行鉴定，若确属房屋质量问题，开发企业表示无偿予以维修并承担房屋安全鉴定费用。

编辑： 沈晓芳