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交警通报玉祥门交通事故案情：正确认凯迪拉克驾驶人

时间：2018-05-16 13:19:50  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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交警通报玉祥门交通事故案情：正确认凯迪拉克驾驶人

目前，“福田”牌轻型货车司机经抢救无效死亡，其余6人分别在医院进行救治，暂无生命危险。

警方通报

西部网讯（记者 刘望）今天（5月16日）凌晨5时30分左右，在西安市玉祥门盘道下穿隧道入口发生一起两车相撞的交通事故，引起市民关注。今天中午，西安交警莲湖大队对案情做出通报。

通报称，5时27分许，陕A278D9号“凯迪拉克”越野车（驾驶人正在调查确认中，车内载有四男两女），沿环城西路由南向北行驶至玉祥门下穿隧道南侧下坡路段时，与该隧道东侧道沿相撞后车辆失控，越过中心双黄线，驶入由北向南通行方向车道内，与陕A1DQ16牌“福田”牌轻型货车发生碰撞，致使“福田”牌轻型货车内副驾驶乘坐人现场死亡，其他7人不同程度受伤，两车受损。

目前，“福田”牌轻型货车司机经抢救无效死亡，其余6人分别在医院进行救治，暂无生命危险。

此案详情西安交警莲湖大队正在积极调查中。

编辑： 刘望

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