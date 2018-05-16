2018年4月，西安12345热线平台共办结市民诉求88582件。

西部网讯（记者 沈晓芳）近日，西安市12345市民热线管理办公室公布了4月份市民服务热线运行情况。2018年4月，西安12345热线平台共受理市民诉求90655件，办结88582件。在县区（开发区）范围内， 莲湖区、高新区等11个区县办结率为100%，而周至县办结率最低，为74.13%。

11区县（开发区）办结率为100%

根据2018年4月西安12345市民服务热线办理情况，从话务受理量看，在县区范围内，雁塔区、莲湖区、长安区承办市民问题件数最多，分别为3890，3135，2562件；在开发区管委会范围内，西咸新区管委会、浐灞生态区管委会、高新区管委会受理量大，分别为1905，1658，1583件。

根据办结情况统计，莲湖区、高新区等11个区县（开发区）办结率为100%，临潼区、周至县、经开区等10个县区（开发区）尚有问题未办结。其中，周至县办结率最低，为74.13%。

从办理情况看，受理量较大且办结率较高的有莲湖区政府（办结率100%）、长安区政府（办结率100%）、高新区管委会（办结率100%）。

噪音扰民问题投诉集中

根据12345热线平台统计，4月份西安市民投诉最多的问题为噪音扰民，主要集中在工地夜间施工、渣土车行驶、企业生产及商业活动等产生的噪音问题，共有8252人次反映。

此外，物业管理方面也是投诉的热点，主要集中在物业不作为、乱收费、占用消防通道及小区基础设施不完善等问题，共4997人次反映此类问题。

其次是房地产开发、户籍政策、停车管理、水电气、交通出行等方面的投诉。房地产开发主要集中在逾期交房、违规交房、无法办理房产证及开发商在楼盘售卖中存在摇号不公开等问题； 户籍政策主要集中在落户政策咨询方面问题；停车管理主要集中在机动车停车缴费系统故障等问题；水电气方面，主要集中在临时停水停电、天然气未接通等问题；交通出行方面，主要集中在交通拥堵、建议优化公交线路及增加公共交通运力等问题。

另外，消费者权益、教育入学等问题也是市民普遍较为关注的。

市民好评案例TOP5

建筑公司施工过程中破坏城北客运站附近一自来水管道

西安市自来水公司接到市民反映问题后，立即安排人员赶赴现场关闸止水并抢修。杨广亭副市长一线指挥，现场指导。次日凌晨1时整，抢修完毕，供水恢复。

希望更换廉租房小区 方便重病母亲就近就医

西安市房管局接到市民反映的诉求后，第一时间与市民核实情况，并根据相关政策规定，灵活运用调房程序，将市民房屋更换至方便就医的廉租房小区。

莲湖区沣镐西路有一树枝折断 存在安全隐患

莲湖区政府接到市民反映问题后，立即安排人员实地查看，并连夜处理，5小时内解决。

企业未正常缴纳社会保险

高新区管委会接到市民反映问题后，第一时间与相关企业协商，为市民补缴社会保险。随后，市民通过热线向市热线办和高新区管委会表示感谢。

新城区一家属院自来水管道老旧 每天间断性供水

新城区政府接到市民反映问题后，立即安排人员赶赴现场查看管道，开展管道更新维护工作，市民给热线送来锦旗。

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