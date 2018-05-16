西安玉祥门交通事故已致2人死亡 事发过程视频曝光

事发现场。
西部网讯（记者 刘望）今天（5月16日）凌晨5时30分左右，在西安市玉祥门盘道下穿隧道入口发生一起两车相撞的交通事故，截至目前，事故已造成2人死亡，另有6人受伤。
凌晨5时30分左右，在玉祥门盘道下穿隧道入口处，一辆白色凯迪拉克SUV轿车高速行驶与对向面包车发生碰撞。根据市民提供的行车记录仪视频显示，凯迪拉克在从右侧实线变道至左侧超车时，因高速行驶躲避路面障碍物不及，造成车辆方向失控，越过双黄线撞向对面驶来的一辆面包车。
记者了解到，这起车祸中共有8人受伤。3名伤者被送往西安医学院第一附属医院，其中1名伤者入院前已经死亡，另1名伤者抢救无效死亡。另还有4名伤者被紧急送往西电医院救治，1名伤者被送往西安市第五医院救治，该名伤者受轻伤已转至病房观察。
有现场目击群众说，车祸现场共有8人，凯迪拉克上乘坐了6人，平均年龄为20岁出头的样子，面包车上乘坐了2人。
目前，西安交警莲湖大队正在核实死伤者身份，事故原因正在调查中。
编辑： 刘望
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