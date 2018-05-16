收了垃圾清运费还要收砸墙垃圾费? 西安物价局:属乱收费

王先生提供的砸墙费收据。

王先生提供的建筑垃圾清运费收据。

西部网讯（见习记者 李卓然）“已经交了装修押金、建筑垃圾清运费，为什么物业还要收每平米80元的砸墙垃圾清运费，这样的收费合理吗？”日前，西部网民生热线栏目接到西安市民王先生的投诉，称西安三桥中建开元城小区物业乱收费，不但要收每平方米3元的装修垃圾清理费，还另外收取每平方米80元的砸墙垃圾清理费。这笔钱到底该不该收？对此，西部网记者进行了走访调查。

民生热线：三桥中建开元城小区物业违规收取“砸墙费”

业主：要砸墙必须交费

王先生告诉记者，他所购买的房子位于西安市地铁一号线三桥站路北的中建开元城小区。今年2月，王先生开始筹备装修，但在装修过程中，物业要求的收费项目却让他非常疑惑。

“在装修开始前，我们就已经交了装修押金和装修垃圾清运费，可装修开始后，就有人到我的房子来测量面积，要求我交每平方米80元的砸墙垃圾清运费。”王先生表示，因为有的户型墙壁布局不好，业主为了使房屋空间面积利用最大化，会进行一些微调，但砸的都是砖墙，不是承重墙，而物业却借此收取业主费用。

同样地，与王先生同一个小区的杨先生在去年装修期间也交了砸墙费，但是对于这个收费项目，他也觉得莫名其妙。“我们家砸了3平方米的墙，交了240元，不交不行，不然都不能倒垃圾。”杨先生说。

根据王先生提供的交费票据，在一张物业收取的砸墙费收据中，并没有明确标明是砸墙费，单据抬头写的是垃圾确认单，内容包括房间序号、砸墙面积、合计收费金额以及业主和收费人员签字。手写票据上只盖了收费人员的个人印章，并没有盖物业的公章。

王先生告诉记者，“倒建筑垃圾的地方一直有人守着，没有这个票据都不让人倒的。”

而在另一张建筑垃圾清运费的收据里，标明了收费项目、实用量和单价，并盖有上海中建东孚物业管理有限公司西安分公司公章，单据上标明，建筑垃圾清运费中不包含墙体拆除。

物业：自愿缴费 业主可自行处理建筑垃圾

5月15日，西部网记者来到三桥中建开元城小区物业服务中心，了解有关砸墙费的问题。

小区物业——上海中建东孚物业管理有限公司西安分公司的一名工作人员向记者解释到，这个砸墙费用并不是他们收取的，是由他们找来的有清运垃圾资质的第三方进行收取的，物业只负责管理。收费采取自愿原则，按每平方米80元的标准收取。“如果不愿缴纳砸墙垃圾清运费，业主可以自行清运处理建筑垃圾，但不能在小区倾倒。”

对于这样的解释，王先生表示不能接受，“这个收费明明就是强制性的，不交就不让倒砸墙垃圾，是不是第三方的人收费，我们并不清楚。物业默许第三方的人在小区收费，这样的行为符合相关法律规定吗？”

西安市物价局：费用不合理 业主可直接投诉

记者了解到，西安市物价局官方网站5月3日公布的《物业服务、停车收费热点价格问题政策解答》一文，其中有提及“物业是否能收取装修砸墙费”的内容。文中明确指出，装修期间，物业服务企业按照规定收取装修垃圾清运费后，装修砸墙费不能收取，砸墙产生的垃圾也是装修垃圾，这部分费用已包含在装修垃圾清运费中。

随后，西部网记者拨通了西安市物价局12358价格投诉举报热线，将王先生的情况反映给了工作人员。西安市物价局工作人员表示，收取砸墙费的行为明显是不符合规定的。“如果业主觉得不合理，建议业主可直接向我们投诉，我们会根据业主提供的资料凭据，依据“属地管理、分级负责”的原则，由所属物价局进行处理。”

编辑： 李卓然