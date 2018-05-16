西北首场纯女子半马本周日西安开赛 部分路段将交通管制

独具特色的比赛完赛奖牌。（资料图）
西部网讯（记者 孙鹏 通讯员 马斌雨） 作为西北地区首场纯女子参赛的马拉松赛事，2018西安女子半程马拉松将于5月20日开赛。比赛起点、终点均设在西安市长安广场，为保障比赛顺利进行，5月19日22：00至次日比赛结束，西长安街(绿园十字至西长安街广场北路十字段)实行交通管制。
据介绍，本赛事将以高规格的竞赛标准以及女子马拉松赛事的特色服务，为全国跑者展现出一个充满活力的时尚西安。本赛事将与美国Divas女子马拉松系列赛、旧金山与圣地亚哥女子马拉松系列赛、泰国曼谷女子马拉松及台北女子马拉松结为姐妹赛事，在名额互通等方面达成合作，在5月20日西安女子马拉松比赛当天，现场抽取20位幸运跑者，分别直通上述四场赛事。
本次赛事还推出了“型男陪跑”、“妈妈带孩子健康跑”、“情侣跑”等特色项目。在情侣跑项目中，女跑者们将身着浪漫白纱，在男友的陪伴下，共同完成5.20km公里的赛程。主办方还特别组织了女企业家跑团、科技女性跑团等多个特色跑团，展示西安当代女性风采。赛事主会场还为选手们打造了“甜蜜小镇”嘉年华，现场设置有西安特色小吃展位、赛后拉伸区、终点红毯区、文化体验区等多个区域，让跑者们在参赛的同时，更好地体验古城西安深厚的历史底蕴和文化内涵。
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5月20日6时至12时 对全赛道进行交通管制
为保障比赛顺利进行及比赛期间道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，比赛期间将对部分道路采取交通管制措施。赛事当日适逢周末，预计赛道周边道路通行将受到较大影响，请广大市民提前安排出行时间、规划出行线路。
此次赛事道路包括，长安广场(起点)—西长安街(向西)—樱花广场(向南)—文苑中路—学府大街(向西)—郭杜南街(折返)—学府大街(向东)—子午大道(向南)—神禾二路(向东)—城南大道(向北)—西长安街(向东)—绿园十字(折返)—长安广场(终点)。 5月19日22：00至次日比赛结束，西长安街(绿园十字至西长安街广场北路十字段)实行交通管制。赛道全段禁止停放各种车辆，禁止堆放各类物品。5月20日6时至12时，对全赛道进行交通管制。
此次共设置临时穿越点四个，分别为：西长安街府东一路十字、西长安街子午大道十字、西长安街书香路十字和西长安街居安路十字，临时穿越时间为5月20日6:00起至7:30，所有穿越车辆只允许南北直行，不允许向左、向右转弯。
编辑： 孙鹏
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