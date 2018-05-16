测绘路人行道上一电杆将倒恐伤人 电信：尽快更换

人行道上的电线杆已经明显倾斜。

西部网讯（见习记者 朱童戈）“西安测绘路上一根电线杆底部已经和地面脱节，此处过往行人甚多，实在太危险了！”近日，家住西安碑林区的刘先生向西部网民生热线反映了电线杆危及行人安全的问题。

民生热线：测绘路29号院门口正对面人行道电线杆危及行人安全

电线杆底部和地面脱节 危及行人

“有一天和家人在附近散步，偶然看到这根倾斜的电线杆，电线杆一旦倒塌，造成的危险及损失无法预估。”刘先生说。

5月15日，记者在位于测绘路路南的人行道看到，一根倾斜角度很大的电线杆斜立在人行道上，电线杆旁有运送货物的物流车辆，有堆放的货物，以及在此处摆摊的小商贩，行人来往也较为密集。据记者观察发现，电线杆底部大部分已与地面脱节，有人在电线杆与地面之间垫了两块砖。

电线杆底部与地面脱离。

电线杆属通讯电缆 电信称会尽快更换

据附近商贩杜先生介绍，这种情况已经持续了一段时间，由于周围的人并不知道这根电线杆哪里可以管，也不知道该投诉到何地，导致问题一直无法解决。“每次刮风下雨的时候看着这根电线杆摇摇欲坠，都会转移摆摊地点，这么长的电线杆一旦倒塌后果不敢想象。”

记者沿着测绘东路向西走了约200米，发现在另一根电线杆上挂着“中国电信”的服务牌。经过核实，倾斜的电线杆属于通讯线缆，属陕西电信西安分公司的管理范围之内。

电信客服人员说他们需要先去现场核查情况，会在一天时间内给记者回电。昨天下午17点，记者接到了电信客服人员刘先生的电话。刘先生称，电信西安分公司会在2-3天内调来新的电线杆，重新挖坑之后进行填埋、吊弦。

编辑： 朱童戈