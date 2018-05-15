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商洛商南县强对流天气致6人轻伤 5700户受灾

时间：2018-05-15 23:55:55  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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商洛商南县强对流天气致6人轻伤 5700户受灾

5月15日14时45分至17时许，商南县城关、富水、试马等镇（办）出现强对流天气，城关出现冰雹灾害，冰雹最大直径55毫米，同时伴有短时强降水。商南城关街道县河水库、试马镇大坪村、富水镇黄土凸村等地方降水量达42 毫米以上，其它镇降水量均在10毫米以下。

西部网讯（记者 刘望） 5月15日14时45分至17时许，商南县城关、富水、试马等镇（办）出现强对流天气，城关出现冰雹灾害，冰雹最大直径55毫米，同时伴有短时强降水。商南城关街道县河水库、试马镇大坪村、富水镇黄土凸村等地方降水量达42 毫米以上，其它镇降水量均在10毫米以下。

记者5月15日晚从商南县了解到，据初步统计，约5700余户群众不同程度受灾，灾害造成经济作物受灾9100亩，城区部分路段淤积严重，在外停放及行驶车辆普遍受损，居民楼顶太阳能等设施受损比较严重，出现6名群众受轻伤，无人员死亡。

灾害发生后，商南县委、县政府立即开展查灾抢险救灾工作。相关部门及城关街道办，已启动灾害天气应急预案，按照预案分工要求，各负其责做好查灾救灾工作。城关街道办社区群众和县直部门干部职工迅速开展道路清障、淤泥清理、积水排涝、交通疏导、安全提醒等工作，全力保障群众生产生活不受大的影响。

各保险机构详细核查房屋、车辆和经济作物等受灾损失情况，开展查灾、核灾、赔付服务。县、镇、村干部进村入户，对因灾造成生活困难的群众造册登记，引导群众不等不靠，积极开展生产自救。各镇办、各相关部门密切关注气象信息，及时做好雨情预警及应对处置工作，确保群众生命财产安全。

编辑： 贾存真

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