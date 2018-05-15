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白河“5·13”山体崩塌致4人遇难 安康全面排查地质隐患

时间：2018-05-15 21:19:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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白河“5·13”山体崩塌致4人遇难 安康全面排查地质隐患

今天(5月15日)19时44分，白河县“5·13”山体崩塌灾害现场搜救出最后一名被困人员，但已无生命体征。

西部网讯（记者 毛明博） 今天（5月15日）晚上，安康白河县“5·13”山体崩塌灾害现场搜救出最后一名被困人员，但已无生命体征。

白河县外宣办通报称，截止目前，“5.13”崩塌灾害造成4人遇难。现场搜救结束，排险清障和善后处置等工作仍在进行。针对白河县发生的情况，安康市已在全市对地质灾害隐患点，开展排查。

编辑： 王瑜

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