陕西登记在册博物馆达302座 年接待观众3600余万人次

省文物局通报陕西博物馆事业发展情况。

西部网讯（记者 秦怡） 5月15日，在国际博物馆日来临前夕，陕西省文物局参加由省委外宣办主办的“加强文化建设 彰显文化自信”主题系列新闻发布会，通报了陕西博物馆事业发展情况。据省文物局副局长周魁英介绍，截至今年4月底，陕西全省登记在册的博物馆已达到302座。

周魁英表示，近年来陕西以“科学规划、突出重点、统筹安排、协调发展”原则，指导各地开展博物馆建设工作，全省博物馆总数以年均7%以上的增长率稳步增长。目前已基本形成以重点博物馆为龙头、以特色博物馆为支撑、以社区博物馆为补充的主体多元、类型丰富、主题鲜明的省、市、县、乡镇、村五级博物馆体系。

在博物馆数量不断增长的同时，陕西省文物局始终坚持社会效益和质量优先原则。据周魁英透露，陕西全省各博物馆年平均举办展览近800个，接待观众3600余万人次，拥有了一批在全国乃至全世界影响深远的博物馆、纪念馆。此外，省内各文博单位每年开展“历史文化进校园、进社区、进军营、进企业、进山区”等教育活动1800余场次，将博物馆教育贯穿国民教育始终。

周魁英表示，今后将牢固树立“保护文物、传承文明、发展文化”新理念，以高度的文化自觉和文化自信，不断加强陕西文物系统公共文化服务体系建设，为建设“彰显华夏文明历史文化基地”、奋力“追赶超越”贡献力量。

编辑： 王瑜