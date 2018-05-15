哈萨克斯坦国宝"金人"亮相大唐西市 系首次来陕展出

哈萨克斯坦国宝级文物——金人。

西部网讯（记者 敬泽昊） 斯基泰人是公元前8世纪到公元前3世纪一支活跃于欧亚大草原上的游牧民族。上世纪60年代末，苏联的考古专家在中亚伊塞克湖岸畔的一座斯基泰人墓葬中，发掘出了一件“金人”，是目前最为重要的斯基泰人遗物之一，并在哈萨克斯坦建国之后，成为了该国的“国家宝藏”。

据哈萨克斯坦中央国家博物馆专家介绍，这件“金人”是一位斯基泰贵族少年，4800余件金饰品包裹着他的躯体进入另一个世界。当它重见天日的时候，尸体早已腐朽，只留下散落在墓穴之中的金饰品。而如今呈现在观众眼前的，是考古工作者经过严密论证，复原后的样子，代表了那个时代最高的工艺水准。

史书记载，张骞通西域之后，汉朝官方才和活跃于哈萨克斯坦的乌孙人建立了联系。但越来越多的考古证据显示，在斯基泰人活跃的年代，中国的远古先民和他们已经发生了交流。通过这个民族，来自西方的铸造技术、小麦等一点一点的传入了中国。

可能是用于斯基泰人某种祭祀仪式的铜盘。

5月15日至6月15日，包括这件金人在内的80余件哈萨克斯坦中央国家博物馆馆藏文物，亮相大唐西市博物馆，这也是它们首次来陕西进行展出。展品不仅有斯基泰人遗留的“金人”，还有康居、乌孙这些中国史书中活跃于西域的民族的遗物。

在这个题为“欧亚大草原早期游牧民族文化”的展览开幕式上，大唐西市博物馆馆长王彬透露，目前该馆已与15个丝路沿线国家21家博物馆建立了友好关系。通过互换展览、人员互访、资料交换、文化座谈等形式，搭建了国内与国际博物馆之间交流与互动的平台。此次展览活动，是继2015年大唐西市博物馆在哈萨克斯坦中央国家博物馆成功举办《丝路的故事——陕西皮影展》后，又一次意义深远的合作。

编辑： 王瑜