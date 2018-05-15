第三届丝博会宝鸡签约项目230个 涉及投资1481.9亿元

西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月15日，为期5天的第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会落下帷幕，记者从第三届丝博会宝鸡分团了解到，会期宝鸡市举办招商推介活动16场次，签约项目230个，涉及投资1481.9亿元。

第三届丝博会召开前，宝鸡市征集筛选重点推介项目76个，内容涉及农业、装备制造、能源化工、食品医药、文化旅游、高新技术、物流贸易、节能环保八大类，总投资1145亿元，对外展示宝鸡良好的投资环境。

丝博会期间，宝鸡分团积极参与省上举办的中韩经贸合作洽谈会、第九届全球秦商大会等活动之余，举办了2场主题突出、针对性强的投资促进活动，各县区、开发区均开展了各类专题性强的小型平行推介活动。

宝鸡汽车及零部件、高端装备制造产业推介会上，宝鸡市重点推出汽车及零部件、高端装备制造产业，宝鸡以全省实施“300万辆汽车工程”战略为契机，围绕“一城、两区、五基地”发展目标，打响“新丝路汽车城”名片，精心打造装备制造业名城。

食品工业是宝鸡的一大特色优势产业，宝鸡食品工业推介会借助本届丝博会平台更好地宣传推介宝鸡，让更多的企业了解宝鸡食品工业的发展状况，引来10个项目签约，投资总额22.95亿。

此外，宝鸡市各县区专题投资促进活动异彩纷呈，各县区围绕自身优势和特色产业，积极推介招商，引来一批大项目和高科技项目落户。

丝博会上，宝鸡吉利汽车有限公司、宝鸡专用汽车厂、宝鸡思迈龙工业机器人科技发展有限公司、宝鸡石油机械有限公司、中铁宝桥有限公司、宝鸡钛业股份有限公司等10家重点企业上会参展；吉利博越SUV、“海豹”水陆两栖吉普车、SMLOO-SML40系列机器人关节减速机、4500米潜水器载人球壳、钛自行车、跨座式轨道交通系统模型、“海洋地质”十号勘探船钻井系统模型等10类高精尖展品登台亮相，宝鸡擀面皮、陇县飞鹤乳业、凤翔泥塑等特色农产品一一亮相，充分展示了宝鸡发展的新成就、新魅力。

编辑： 王瑜