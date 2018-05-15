陕西选手董飞霞在世界残奥田径大奖赛夺冠

这些残疾的孩子，只有夺冠的时候才有人关注。
西部网讯（记者 鄢山宇） 5月11日，2018年世界残奥田径大奖赛（北京站）暨第6届中国残疾人田径公开赛在中国残疾人体育运动管理中心开赛。我省选手董飞霞在女子F55级铁饼赛中以19.42米的成绩夺得冠军。
据了解，世界残奥田径大奖赛于2013年首次落户中国，今年在我国是第6次举办，本次大赛为期三天，除中国、日本等亚洲队伍外还有希腊、美国、巴布亚新几内亚等欧洲、北美洲、大洋洲的队伍参加，共16支队伍268名运动员进行激烈角逐。
董飞霞家住周至县终南镇寨子村，在一岁时因严重发烧而导致下肢瘫痪，从此以后便终日与轮椅为伴。一次偶然的机会，董飞霞入选省残疾人田径队，从此刻苦训练，凭借一股子韧劲儿和坚持不懈的精神入选了国家残奥队，先后获得残奥会、世锦赛、亚运会、全运会等各类国内外重大赛事23枚金牌、8枚银牌、5枚铜牌。在2016年的里约残奥会女子铁饼比赛中，董飞霞凭借稳定发挥，以25米03的好成绩勇夺该项目金牌。
本次赛事成绩是世界残奥田径委员会认可的田径国际赛事达标成绩。此外，由于国际分级规则的修改，有较多运动员需要重新分级，本次比赛将为各国运动员提供国际分级机会，有利于各队运动员备战东京残奥会。
编辑： 王瑜
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