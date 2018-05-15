西安非法集资案件数量同比下降 新发案件得到有效遏制

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月15日，记者从西安市举行的“西安市防范和打击非法集资现场宣传日”系列活动上了解到，与去年同期相比，一季度西安全市新增非法集资案件数量、涉及人数、涉案金额，同比下降50%，33.0%，43.6%，新发案件得到有效遏制。

网络借贷机构非法集资有啥特征？虚拟理财的风险集中点都有哪些？“购物消费返利”的陷阱是怎么布设的？……15日上午，由西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室牵头,西安市公安局等单位共同举办的“西安市防范和打击非法集资现场宣传日”系列活动，在西安市各区县、开发区全面展开。在位于李家村万达广场的主会场，主办方设置了96个咨询台，除了现场回答群众有关投资理财及防范非法集资的密集提问外，还为市民群众发放相关宣传资料。

记者在现场看见，在临时搭建起的舞台上，穿插进行着“打非宣传相声小品”和“打非知识有奖问答”等互动活动，在一阵阵欢声笑语中，大家已将防范非法集资陷阱知识听入耳中、记在心底。据统计，当日2个多小时的宣传活动中，主会场共接待群众现场咨询、提问及参与的群众逾3000人，发放打非知识手册及宣传单页4300余份。

与主会场同步，西安市长安、阎良、高陵、周至、鄠邑、蓝田、高新、经开、航天、航空、港务区等各区县、开发区，也在各自辖区展开了形式多样、各有侧重的“打非现场宣传日”活动。据不完全统计，当天全市共有1.5万余名群众参与了“宣传日”活动，共发放各类宣传资料3.7万余份。

“2018年第一季度最新统计数据显示，与去年同期相比，当季西安全市新增非法集资案件数量、涉及人数、涉案金额，同比下降50%，33.0%，43.6%，新发案件得到有效遏制。”据现场工作人员介绍，在重拳高压打击下，犯罪分子的非法集资行为虽大为收敛，但其手段也在不断更新，非法集资的隐蔽性、诱导性也不断增强。当前，犯罪分子往往假意迎合社会公众对个人资产保值增值需求，包装推出“投资理财”“互联网金融理财”“金融互助理财”“地产理财”“股权投资理财”等形形色色的理财产品，承诺各种形式的高收益、高回报，通过各类渠道大肆造势，投资者辨别难度加大。

西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室郑重提示广大市民群众：请您留意非法集资犯罪分子的最新动向和伎俩，及时学习，不断提高金融法律知识水平和风险识别能力，守好自己的“钱袋子”，远离非法集资陷阱。

编辑： 王瑜