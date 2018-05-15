陕西召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会 庄长兴出席并讲话
时间：2018-05-15 18:38:16
来源：西部网-陕西新闻网
作者：赵昊
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陕西召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会 庄长兴出席并讲话
5月15日，省委宣传部、省委高教工委、省委党史研究室、省委党校、省社科院在西安召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会。
陕西召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会，庄长兴出席并讲话。
省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。
西部网讯（记者 赵昊） 5月15日，陕西省委宣传部、省委高教工委、省委党史研究室、省委党校、省社科院在西安召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。庄长兴表示，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，加强马克思主义学习和研究，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。
研讨会上，主办单位和有关方面负责同志、专家学者代表作了交流发言，缅怀马克思的伟大人格和历史功绩，重温马克思的崇高精神和光辉思想，畅谈学习习近平总书记重要讲话的心得体会。大家一致表示，习近平总书记重要讲话是一篇马克思主义的光辉文献，是当代中国共产党人坚持和发展马克思主义的宣言书，要深入学习领会，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉地做马克思主义的忠诚信奉者、传播者、践行者。
庄长兴表示，学习和实践马克思主义必须读原著、学原文、悟原理，切实做到深学深悟、常学常新，不断汲取科学智慧和理论力量。坚持一切从实际出发、理论联系实际，深入挖掘延安精神时代内涵，系统梳理梁家河的“大学问”，学懂弄通做实当代中国马克思主义，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。积极主动做好理论引导，进一步巩固马克思主义在意识形态领域的主导地位，确保主流思想舆论不断巩固壮大。坚持学思用相结合、知信行相统一，使科学理论转化为生动的社会实践，为谱写新时代追赶超越新篇章提供精神动力。
编辑：
王瑜
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娱乐虽然历经各不相同，但高能少年们还是在“寻找新时代最美金花”的过程中收获的更多的友谊和感动。05-14
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娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
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体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
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体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经国家统计局近日公布了全国31个省(区、市)4月份居民消费价格指数(CPI)。05-15
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财经地方政府性基金预算本级收入19344亿元，同比增长37%，其中国有土地使用权出让收入17958亿元，同比增长40.7%。05-15
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财经人社部和财政部近日印发《关于2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》。05-14
财经应加大国企去产能力度，通过推进企业兼并重组、完善现代企业制度、依法依规实施企业破产等措施，有序降低国企负债率。05-14
财经全球石油市场处于微妙的平衡状态，主要出口国沙特和最大的石油生产国俄罗斯一直在努力控制石油产量，以支撑油价。05-14
财经近日，商务部下发了2018年第二批成品油一般贸易出口配额，共计1933万吨。05-14
财经“去年打击了中频炉，降低了钢产量，但是不少企业又上了电炉，电炉产能在下半年将全面释放，需高度关注。05-14
财经重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买首套普通住房和第二套改善型住房，防止提取住房公积金用于炒房投机。05-13
财经据海关最新统计，今年1—4月，我国进口达4.3万亿元，同比增长11.7%；贸易顺差同比收窄近1/4，到5062.4亿元。05-13
文化陕西省委常委、宣传部部长庄长兴表示，加快文化产业创新与发展，要持续深化“一带一路”沿线国家和地区之间的交流合作。05-15
文化咸阳充分发挥文艺“扶志”与“扶智”的独特作用，形成文化扶贫中美丽的流动风景。05-14
文化由陕西省委宣传部主办，陕文投集团承办的文化产业与资本创新融合发展分论坛在西安举行。05-12
文化新时代“文学陕军再进军”工作座谈会召开。会议传达学习了有关讲话和会议精神，对推动新时代“文学陕军再进军”作了安排部署。05-08
文化充分发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，力争成为全国知识产权公证服务示范机构。05-08
文化从5月1日上架以来，纪实文学《梁家河》受到读者追捧，短短几天该书就已经销售了2000多册。05-05
文化“春舞大西安”西安城墙千架无人机光影盛典活动，在西安城墙南门文化礼仪广场激情开启，向祖国改革开放40周年伟大时刻致敬献礼。05-02
文化2018年4月29日晚，一场水舞光影秀在西安大雁塔北广场惊艳亮相。05-01
文化西安在新媒体上的“爆红”让我们再次看到了新媒介技术平台迸发出的强大话语能力。04-28
文化省委常委、省委宣传部部长庄长兴在西安观摩百米长卷《大秦岭·中国脊梁》国画作品创作情况，并看望慰问创作人员代表。04-27
文化要深刻认识会展产业和会展基础设施建设对陕西开放的促进作用，弘扬优秀文化传统，彰显现代开放元素，不断优化建筑布局。04-25
文化三年来我省影视创作亮点突出，生产完成电视剧、电影产量稳居西部第一、全国前列。同时，全省电影公共服务体系全面建立。04-24
三农我省将按照“干什么学什么，缺什么补什么”的思路，立足扶贫干部不同岗位职责，设置不同培训内容，对全省扶贫干部进行分级分类培训。05-15
三农加大流动加油车调配力度，对农机集中作业区域和偏远地区送油到田间地头，并以优惠价为联合收割机和拖拉机加油。05-15
三农从蒜农手中收购，省去了中间商，帮助蒜农消化滞销的大蒜。云南部分滞销蒜农也迎来了这样的电商。05-14
三农当前我国农村正在推行的集体产权制度改革，就是要实现农村集体资产更好地反映村集体成员的利益，为村集体成员谋福利。05-14
三农记者近日获悉，《延安苹果标准综合体》和《梁家河苹果标准综合体》将于5月25日起正式实施。05-15
三农我省96%的村完成了党组织换届选举，共选举产生女村党支部书记702人，占村党支部书记总数的4.1%。05-14
三农5月14日上午，第三届丝博会举办期间，由陕西省西咸新区开发建设管理委员会主办，西咸新区泾河新城管理委员会、泾阳县人民政府承办的第一届中国茯茶产业高峰论坛在西安正式开幕。05-15
三农共实施医疗救助11.6万人次、支出资金8803万元，临时救助3.4万人次、支出资金3093.5万元。05-14
三农特色小镇是在几平方公里土地上聚集特色产业、生产生活生态空间相融合，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。05-14
三农截至4月底，岐山县通过对全县4516名建档立卡贫困户学生实施动态跟踪管理，实行一生一卡，实现数据准确率达100%。05-14
三农地处秦岭南麓的汉中市略阳县，是秦巴山区集中连片特困地区县，也是我省深度贫困县之一，全县145个行政村中，贫困村占到84.8%。05-14
三农北京时间5月10日凌晨1时，国际顶级学术刊物《自然》在线发表了我国科学家完成小麦A基因组测序和精细图谱绘制的研究论文。05-14
旅游刚刚过去不久的五一假期，全国共接待国内游客1.47亿人次，实现国内旅游收入871.6亿元。05-15
旅游13日，以“龙归故里 心耀东方”为主题的“成龙-大美中国·古民居复建区奠基仪式”在安徽蚌埠的“湖上升明月·古民居博览园”举行。05-15
旅游第十届北京月季文化节于近日开幕。今年全市各地分布有１２处月季主题展区，近1000万株、２３００多种月季缤纷绽放。05-15
旅游5月14日，3U8633重庆至拉萨航班因机械故障备降成都。此后，川航安排3U8695执行成都至拉萨航班。05-15
旅游“就是像坐电梯一样，突然掉下去，然后停下来，又往下掉。”回想起十几个小时前的“惊魂”一幕，3U8633航班上的乘客曾世彬仍心绪难平。05-15
旅游辽宁省公安厅机场公安局开发布了九起“机闹”事件，称涉事乘客将被划入民航“黑名单”，未来一年里，这些人将无法买到机票乘坐民航班机。05-15
旅游5月13日，福州市区一立交桥长满了枝叶繁茂的爬山虎，远远望去，好像穿上了一件“绿衣”，成为福州街头一景。05-14
旅游黑叶猴龙凤胎小仔在树上休息。黑叶猴“笑笑”于2018年4月19日至20日，在广州长隆野生动物世界成功产下龙凤胎，此黑叶猴龙凤胎是世界首例。05-14
旅游立夏过后，位于江苏省东台市的黄海国家森林公园满目苍翠，风景如画，吸引不少游客前往游览。05-14
旅游近日，受黄河干流来水量减少和泥沙沉淀影响，壶口瀑布水色明显变清，呈现“清流飞瀑”的别样景观，吸引了众多游客。05-14
旅游据外媒报道，欧洲一家邮轮公司推出245天全球最长航程超级海上假期套餐，游客可以畅游六大洲、59国113个城市。05-14
旅游说到“旅游”，普通老百姓一般会说，不就是看景点么？其实不然，本届文博会，参展的全国各省市展示了旅游的新玩法。05-14
美食一碗面条如果面条多，配菜少，营养很难达到平衡，因此，吃面条时配菜并不是可有可无的，反而为了营养均衡，配菜要多放。05-15
美食喝适量啤酒可起到健胃、清目、散热、解渴、降血压、止咳、利尿、镇静、消除疲劳、恢复精力等作用。99热心医。05-15
美食米饭入锅前先弄散，炒的时候不要压，炒出来的饭才会粒粒分开。除了用牛肉，也可以用瘦猪肉搭配其他配料佐肉丝炒饭。05-15
美食粗粮中的纤维素需要有充足的水分做后盾，才能保障肠道的正常工作。一般多吃1倍纤维素，就要多喝1倍水。05-15
美食从补钙而言，牛奶中有大量的钙，以及维生素D和乳糖，如果得到豆浆中的维生素K和钾镁的帮助，就可以更加有效地提高钙利用率。05-15
美食葡萄干内含大最葡萄糖，对心肌有营养作用，有助于冠心病患者的康复。适宜儿童孕妇和贫血患者食用。05-15
美食人人都说想要抓住一个男人的心，得先抓住他的胃。于是女人们各种学厨，但是做菜并不是那么简单的。05-14
美食桔子含有大量的有机酸、果酸、山楂酸、枸橼酸等，空腹食用，会使胃酸猛增，对胃粘膜造成不良刺激，使胃胀满、嗳气、吐酸水。05-14
美食很多人在睡觉时会打鼾，它不仅扰乱睡眠质量，还导致白天疲劳易怒，引发多种健康隐患。春秋饮豆浆，滋阴润燥。05-14
美食天气炎热不想动，那么选择饮食减肥就最合适不过了。接下来推荐8种夏季减肥食物，帮你燃烧卡路里，让你在夏天。05-14
美食具有清热、消暑、解毒、消食、去肥腻、利水、通便、祛痰、祛风解表、止咳生津、益力气、延年益寿等功效。属于绿茶。05-14
健康临床发现骨质疏松越来越年轻化，这主要与饮食不均衡、少晒太阳等不良生活习惯有关，预防骨质疏松也要从调整生活方式、补充钙剂、维生素D等入手。05-15
健康门诊中见到的脊柱侧弯、椎间盘突出患者，多数都习惯以放松、懒散的姿势站立、坐卧，长期无意识地驼背、弓腰、跷二郎腿是患病的主因。05-15
健康手脚冰凉是身体的自我保护，一般是由气血亏虚引起，要想“根治”得从生活和饮食上同时调理。05-15
健康初夏气温明显增高，易导致湿热之邪，这期间多注意饮食，可防病养生。农谚中就有“小满后，见三鲜”之说，这里的鲜指的是：黄瓜、蒜薹和樱桃。05-15
健康青春痘成因分类较多，治疗应该辩证施治，对症下药，不然只会适得其反。05-14
健康随着夏季的来临，很多人会通过拔罐来排出体内的湿邪。然而，你知道吗？拔罐并非适合每个人，而且在拔罐的过程中也有很多禁忌。05-14
健康专家提醒，正常人从35岁开始，毛发色素细胞就开始衰退了，但还是有些小诀窍可以让白发“迟到”的。05-14
健康做菜前必不可少的一道工序就是清洗蔬菜，有人喜欢先洗后切，有人则喜欢先切后洗，虽然看着只是程序前后的问题，实际上会直接影响蔬菜的质量。05-14
健康少和复印机打交道 复印机会产生臭氧，让人头痛、眩晕，启动时还会释放一些有毒的气体，而且复印机的辐射对宝宝也不好。05-13
健康樱桃与杨梅这对浆果“姐妹”有一个共同的特性，就是很容易受到果蝇幼虫的“侵袭”。05-13
健康把龙虾清洗干净之后，还要去除龙虾体内不干净的器官肠子，抓住龙虾中间的尾巴，轻轻一拉，肠子就取出来了；05-12
健康搭配补中养血的党参、红枣，补肾益阴的猪肾，这款汤对于缓解产后妇女的虚羸、脱发有一定食疗价值。05-12
教育5月11日，由西安工业大学机电学院、电信学院联合组织的“科技引领 共话未来——系列科技作品进中小学校园”科技知识宣传活动走进附属中学，为附中学生带去了别开生面的科技体验。05-15
教育我国著名海洋地质学家、“南海深部计划”指导专家组组长、82岁高龄的汪品先院士在南海下潜，并在海底获得重要发现。05-15
教育正逢立夏，教学点围墙外，一排月季花开正盛，不远处即是大片农田，微风吹过，麦浪起伏。05-15
教育教育部办公厅日前发布了关于开展2018年全国学前教育宣传月活动的通知，各地以“我是幼儿园教师”为主题。05-15
教育百度外卖、美团外卖、饿了么三家外卖平台共计对外公示、下线2万多家问题餐饮店铺（包括重叠店铺）。05-15
教育在“2017年全国普通高校学科竞赛评估结果（本科）”中，电子科技大学以69个奖项、总成绩100分，名列全国第一。05-14
教育一名穿着黑色布鞋、手提布袋子的大爷，找到工作人员，提出捐赠自己的两处房产和一个铺面，用于帮助残疾学生上学。05-14
教育今后将从学校的整体发展定位、专业建设、社会资源共享等方面进行切实有效的指导和帮助，利用校际间的合作使学生受益。05-14
教育14日上午，长安大学与陕西汽车控股集团有限公司“一带一路”国际化人才培养合作协议签约仪式在长安大学学术交流中心举行。05-14
教育从今年一季度的数据来看，引才政策已经初步显现其效果，人口流动带来的影响随之浮现。05-14
教育“对‘老漂族’来说，离开家乡的最大风险是与包括养老保障、医疗保障、社会交往与熟人熟地等社会支持系统脱离，导致养老风险被无形放大。”05-14
教育我们现在关注到了科研诚信问题，相关部门的应对之快也得到了社会认可，但这只是对于问题后端的处理，而对问题前端的治理要复杂得多。05-11
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
房产市场上有部分伪劣的所谓“净化产品”，通过添加大量香精去除异味，实际上起不到消除有害物质的作用。05-12
房产在家庭装修的时候，记得为自己好好设计一个衣帽间。05-12
房产总是抱怨厨房太小、做饭不舒服不方便么?05-11
房产家装防水是家庭装修中非常重要的项目，一旦防水工程出现问题就是后患无穷。05-11
房产触犯装修中的任何一个小错误，都可能会造成严重后果。05-10
房产地板的原材料虽然是木头，但不代表木头就不需要细致的呵护。05-10
房产家居装修中最让人头痛的就是色彩的搭配了，很多业主都担心色彩如果搭配不好。05-10
汽车斯巴鲁日前宣布，其首款插电式混合动力车(PHEV)将基于其第三畅销车型Crosstrek。最强大的竞争对手是起亚Niro05-15
汽车幸运的是，在丰田汽车公司总裁丰田章男(Akio Toyoda)的新指令下，设计师们在设计过程中有了更多的决定权，此举有望带来创新的设计。05-15
汽车彰显其独一无二的尊贵气质。动力方面，该车搭载全新幻影的6.75升双涡轮增压V12引擎，功率可达420千瓦，峰值扭矩850牛米，搭配ZF8速自动变速器，四驱系统。05-14
汽车据外媒报道，大众高尔夫GTI TCR Concept概念车日前在奥地利Worthersee改装车展上正式发布。05-14
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汽车根据王室夫妇的要求，MINI周三发布的这款车将交由儿童艾滋病协会(The Children’s HIV Association (CHIVA) )进行公开拍卖。05-11
汽车公司高层7日表示，现代和起亚汽车公司正在努力实现今年755万辆的销售目标，他们预期今年第二季度的销量同比增长近10%。05-10
汽车梅赛德斯-奔驰韩国有限公司于本周二开始运营其全球首个AMG赛车跑道，以期在快速增长的韩国市场推广高性能汽车。05-10
汽车斯巴鲁全新Ascent七座SUV日前在印第安纳州的Layfayette工厂正式下线，并将于今年中旬上市，将成为斯巴鲁目前最大的一款车。05-10
汽车基质上有一层催化剂涂层，可大大减少废气中三种主要有毒气体的含量：未燃碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)和一氧化碳(CO)。05-09
汽车由于后桥控制臂存在断裂风险，保时捷日前宣布在美国召回305辆2015年款918 Spyder进行维修。05-09
汽车据英国汽车媒体5月4日消息，大众日前宣布即将推出全新高尔夫GTI TCR，并发布该车预告图。05-08