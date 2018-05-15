陕西召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会，庄长兴出席并讲话。

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

西部网讯（记者 赵昊） 5月15日，陕西省委宣传部、省委高教工委、省委党史研究室、省委党校、省社科院在西安召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。庄长兴表示，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，加强马克思主义学习和研究，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

研讨会上，主办单位和有关方面负责同志、专家学者代表作了交流发言，缅怀马克思的伟大人格和历史功绩，重温马克思的崇高精神和光辉思想，畅谈学习习近平总书记重要讲话的心得体会。大家一致表示，习近平总书记重要讲话是一篇马克思主义的光辉文献，是当代中国共产党人坚持和发展马克思主义的宣言书，要深入学习领会，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉地做马克思主义的忠诚信奉者、传播者、践行者。

庄长兴表示，学习和实践马克思主义必须读原著、学原文、悟原理，切实做到深学深悟、常学常新，不断汲取科学智慧和理论力量。坚持一切从实际出发、理论联系实际，深入挖掘延安精神时代内涵，系统梳理梁家河的“大学问”，学懂弄通做实当代中国马克思主义，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。积极主动做好理论引导，进一步巩固马克思主义在意识形态领域的主导地位，确保主流思想舆论不断巩固壮大。坚持学思用相结合、知信行相统一，使科学理论转化为生动的社会实践，为谱写新时代追赶超越新篇章提供精神动力。

编辑： 王瑜