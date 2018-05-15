2018中国西部（西安）电子游艺游戏游乐博览会5月底登陆西安

“2018中国西部（西安）电子游艺游戏游乐博览会”举行新闻发布会。
西部网讯（记者 敬泽昊） 5月14日，由陕西省文化厅及中国文化娱乐行业协会指导，陕西省演出娱乐行业协会及四川省演出娱乐行业协会主办的“2018中国西部（西安）电子游艺游戏游乐博览会”在西安举行新闻发布会。
主办方在新闻发布会上透露，本次博览会将于5月25日至27日在西安曲江国际会展中心举办。博览会展览面积将达到10000平方米，是迄今为止中国西北地区规模最大的游艺游戏专业展会。目前已吸引了100家企业参展，其中不乏华立科技、世宇科技等行业龙头企业，将展示包括游艺游戏设备、VR虚拟现实设备、儿童娱乐设备等众多产品。
近年来，陕西省游戏游艺行业取得了迅猛的发展。据省文化厅市场处处长苏琳透露，2017年全省新设立游戏娱乐场所316家，超过2015年和2016年审批数量的总和。各类文化原创、科技先进的游戏游艺设备层出不穷，益智化、健身化、技能化的游戏给老百姓带来了健康丰富的文化娱乐享受。
作为监管部门，陕西省文化厅先后印发了《陕西省文化厅推动文化娱乐行业转型升级促进行业健康有序发展实施意见》、《关于进一步加强游戏游艺场所监管促进健康发展的通知》等文件，制定了《陕西省游戏游艺场所守法经营承诺书》，为文化娱乐行业转型升级提供相关政策支持，推动着整个行业朝着阳光健康的方向发展。
编辑： 王瑜
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