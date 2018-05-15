新媒体宪法知识大赛走进省政府 30名党员干部参与角逐

第九届“与法同行”新媒体宪法知识大赛在陕西省政府举办。
赛后，王永明向省政府办公厅赠送了新修改的《宪法》单行读本。
西部网讯（记者 李媛）5月15日，“宪法进机关”主题宣传活动暨第九届“与法同行”新媒体宪法知识大赛在陕西省政府举办。省政府秘书长方玮峰、省委普法办主任、厅长王永明等领导现场观摩比赛。
参加比赛的选手由省政府办公厅选派的30位党员干部组成，利用新媒体快乐普法平台进行比拼。经过激烈竞争，来自党工团党支部的毛乾峰获得本次比赛冠军。“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，没有什么比新媒体快乐普法平台更好的载体了。大家通过平台可以随时学习掌握宪法知识，并且做到活学活用，这种普法创新真的太棒了。”毛乾峰说。
王永明在观摩比赛后点评表示，新媒体快乐普法平台作为新型普法载体，以“互联网+”的形式将普法潜移默化的融入到了每个人的生活，用幽默、风趣的语言引导每一位公民学法、知法、懂法、用法；并以“大数据管理平台”为核心，协助普法主体单位通过后台各项数据，精确掌握本系统、本区域人们对法律知识的理解度、知晓率，从而帮助其在普法过程中及时对普法重点做出调整。这种创新的普法形式，对陕西乃至全国的普法进程都具有借鉴意义。
据悉，“快乐普法”是陕西省委普法办、省司法厅研发的新媒体普法平台。平台呈现形式是“互联网游戏+大数据后台”，所有普法对象皆可免费下载“快乐普法”APP，使用游戏语言，动漫人物，在游戏规则里，轻松学法。
编辑： 李媛
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