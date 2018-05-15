第三届丝博会西安签约项目总投资13976亿元 实现大幅增长

本届丝博会，西安展区由文化旅游产业、高新技术及航空航天产业、高端装备制造产业三个板块组成，主题突出，特色鲜明。

西部网讯（记者 鄢山宇）5月15日，为期5天的第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会落下帷幕。记者了解到，在本届丝博会上西安分团共签约项目537个，较上届增加117个；签约总投资额13976.11亿元，较上届增加2325.41亿元，增幅20%，是历届丝博会签约项目最多、投资额最大的一年。

据西安市政府副秘书长黄晓华介绍，丝博会期间，西安代表团共举办各类投资促进与贸易合作活动30余场。在西安市投资环境推介暨重点项目签约仪式上，成功签约67个项目，总投资达到4489.6亿元。与上年相比，签约项目增加14个，投资额增加1684.6亿元。

“从项目分布来看，呈现逐年向好的特点。”据黄晓华介绍，本届丝博会签约合同项目占比较重，共计394个，总投资8862.93亿元，占项目总金额的63.4%。其中外资合同项目28个，总投资28.16亿美元；内资合同项目366个，总投资8684.68亿元。与上届丝博会相比，本届丝博会签约项目投资强度明显增大，平均单体项目投资强度达26.03亿元。总投资在200亿元以上的项目有13个，其中总投资在300亿元以上的项目有6个。签约项目涉及高端制造、现代服务、汽车产业、航空物流、军民融合等领域。

据统计，西安签约的537个项目中，高新技术、先进制造、现代服务和文化旅游等“3+1”万亿级产业聚集效果明显，签约项目407个，总投资9676.62亿元，占全部合同总投资的69.2%。

编辑： 鄢山宇