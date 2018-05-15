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陕西广电集团与陕西建工集团达成战略合作

时间：2018-05-15 15:29:16  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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陕西广电集团与陕西建工集团达成战略合作

双方将在广电产业园开发、信息网络建设和资本运营等多个领域进行合作。

5月15日，陕西广播电视集团与陕西建工集团举行战略合作签约仪式。

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月15日，陕西广播电视集团与陕西建工集团举行战略合作签约仪式，双方将在广电产业园开发、信息网络建设和资本运营等多个领域进行合作。

在战略合作框架下，陕西广播电视集团和陕西建工集团将形成全面合作伙伴关系，双方从战略高度和长远发展角度出发，聚集各自优势资源，在文化产业开发、文化园区建设、有线无线融合网、智能融媒体平台等方面建立多层次、高水平的深度协作；双方依托重大项目，利用双方的投融资平台优势，加强资本整合互动运作，构建长效合作机制，建立高层不定期会晤和执行层定期例会制度，从而实现高效率地优势互补、共赢发展。 

编辑： 鄢山宇

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