陕西现有律师事务所550 启动律师专业水平评价

西部网讯（记者 李媛） 记者今天（5月15日）上午从陕西省律师协会举行的发布会上获悉，截至去年底，全省共有律师事务所550家，共有律师8757名，形成了以合伙所为龙头，国资所、个人所辅助的律师发展新模式。据悉，此次新闻发布会是陕西律协在建立新闻发言人制度后召开的首次新闻发布会。

陕西作为全国4个试点省区之一 率先启动律师专业水平评价

近年来，我省律师队伍发展迅速，截至去年底，全省共有律师事务所550家，其中，百人以上律师事务所7家，50至100人的律所13家；共有律师8757名，比2016年增长11.3%，形成了以合伙所为龙头，国资所、个人所为有力辅助的律所发展新模式，以专职律师为主体，兼职、公职、公司、法律援助律师为补充的执业律师队伍，律师代理业务范围也逐年拓展扩大。

据省律协会长、新闻发言人韩永安介绍，省律协近年来把强化队伍建设，不断提升律师专业化水平作为协会重点工作。去年，陕西作为全国第一批试点的4个省区之一，在全国率先启动律师专业水平评价试点工作，选择刑事等9个专业及19个规模较大的律师事务所作为试点范围，并严格按照计划方案和评价标准完成评审各阶段工作。

同时，省律协修订完善一系列专委会管理规则办法，设立顾问咨询、涉外“一带一路”与陕西自贸区法律服务等适应当前新形势新发展需求的专门专业委员会，激发了广大律师走专业化路子、向专业化发展的积极性。

2020年全省律师总数或将破万 重点培养知识产权等领域专业人才

韩永安说，我省律师行业计划到2020年实现六大发展目标：细化落实律师制度改革各项措施，依法保障律师在刑事辩护、民事代理等法律服务活动中所享有的各项执业权利。全省律师总数突破10000人，重点培育在各业务领域，尤其在知识产权、环境保护、企业清算破产重组、国际贸易及反倾销等领域的专业法律领军人才。

同时，争取全省律师事务所总数超过600家，打造一批管理规范、服务质量高、知名度高的品牌律所，形成传统业务与新型业务共同发展、多种组织形式并存的律所发展新格局。律师党员比例提高到30%以上，律师行业党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设得到全面推进。完善配套政策及措施，推动落实税收征管、社会保障、人才培养与选用等相关律师业发展扶持政策，进一步健全律师执业权利救济机制，让律师执业权利得到切实保障。

编辑： 李媛