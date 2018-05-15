铜川一男子微博发帖辱骂交警 被行政拘留5日

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）朋友圈、微博成为人们日常生活中表达心情好坏的一个重要平台，但这个平台不是随意发表不当言论、辱骂别人的庇护所。近日，铜川一男子在微博上对辱骂交警，触碰法网，结果被公安机关依法予以行政拘留5天。

近日，一网名为“米兰的小铁匠天使”的网民在微博中发文公然侮辱铜川交警，其言论迅速引起了网友关注，并有网友向公安部门举报了此事。

铜川市公安局正阳路派出所民警李安坤：“在微博里面指名道姓对铜川交警进行辱骂，然后下面配了一段视频，视频里面显示有两个身穿交警制服的两个男子疑似正在执法，用砖块打砸大车。”

此条微博发布后，迅速引起网友围观，浏览数达800余次，给铜川交警部门带来了极大地影响，造成了恶劣的社会影响。接到网友举报后，派出所民警迅速展开调查，通过技术侦查掌握了违法行为人的联系方式。

李安坤：“抓获时，他已经将这条微博删除，这个视频他是从网上任意下载的一段视频，然后他用这段视频对铜川市交警进行辱骂侮辱。他觉得交警执法太暴力，不够文明，所以对他处于一种愤世嫉俗的心理，他发了这条我博。”

经过民警批评教育，唐某深刻认识到了自己任意发表不当言论引发的不良社会影响，对自己的违法行为表示悔过。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，唐某因侮辱他人被依法处以行政拘留5日的处罚。

编辑： 张娟