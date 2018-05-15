第三届丝博会暨西洽会今闭幕 陕西代表团签约成果丰硕

本届丝博会陕西省代表团共签订利用外资项目合同总投资额51.22亿美元

西部网讯（记者 熊惠玲 刘望）5月15日，为期5天的第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会落下帷幕。

据统计，本届丝博会陕西省代表团共签订利用外资项目合同总投资额51.22亿美元，其中外资额47.08亿美元，增长16.5%；签订国内联合项目合同总投资额14045.21亿元；高新技术成果交易合同额5.19亿元。

精准推介招商 签约成果丰硕

本届丝博会，我省推出重点推介项目430个，总投资1.02万亿元，主要涉及农业、能源化工、制造业、节能环保、文化旅游等9大类。

吉利新能源汽车产业化项目、大西安地下空间投资发展产业基金项目、招商局集团西安港战略合作项目等一批重大项目顺利签约，其中雅居乐沣河国际梦想小镇项目投资额达到400亿元。会前，各市区采取多种形式走出去广泛开展“精准招商”。会期，举办了3场集中签约仪式，共签订项目88个 总投资2388.48亿元。

展示更加专业化 品质大幅提升

本届丝博会秉持开放绿色办会新理念，打破原来的地域、国别设馆原则，科学布设场馆，设1个合作交流馆、4个产业馆、1个特色产品馆。

来自美国、法国、英国、日本、西班牙、韩国、泰国、尼泊尔、哈萨克斯坦等20多个国家和30多家境外企业参展，共设置展位2600个，参展企业达2000多家，展销展示各类特色产品达到上万余种。初步统计，丝博会期间，西安曲江和绿地展馆参展参会人数累计达到30万人次，吸引4500余名专业观众参观洽谈。

国内外嘉宾云集 各项活动充实丰富

来自哈萨克斯坦、英国、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、芬兰、伊朗、韩国、吉尔吉斯斯坦等全球75个国家和地区52位政要、1900余名境外嘉宾参会。会议期间安排了16场重要会见活动。

主宾国英国和马来西亚高度重视丝博会这一国际化合作平台，活动数量、类别、领域创历届之最，英国举办了9场各类活动，涉及投资、经贸、教育、基础设施等多个领域。马来西亚围绕经贸合作举办了5个专题平行会。新疆、四川、江苏、西藏、内蒙、新疆生产建设兵团分别举办了12场项目推介会、投资环境说明会等。

此外，还举办了文化、旅游、艺术、美食等配套活动，活动内容丰富多彩。陕西与“一带一路”沿线国家和地区及国内省区市之间合作深度、广度不断提升。

编辑： 熊惠玲