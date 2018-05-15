西安西沣路和科技八路部分路段围挡施工 注意绕行

西部网讯（记者 刘望）5月19日，西安市西沣片区北段污水泵站工程和科技八路快速通道工程主体将开始施工，施工期间，西安市公安局交通管理局建议广大驾驶员注意绕行，行人注意交通安全。
西沣片区北段污水泵站工程将于5月19日零时开始施工，预计工期4个月，将占用西沣路（南三环至锦业路段）东侧快道进行管道工程围挡施工，围挡长450米，宽7至8.5米。施工期间西沣路南北方向车辆请从围挡西侧通行。
施工期间道路变窄，施工路段及周边禁止占道停车。请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或自行提前择路绕行。
科技八路快速通道工程（丈八四路至丈八北路段）主体施工将于5月19日零时开始，计划工期7个月。施工将对科技八路（丈八四路至丈八北路段）进行全封闭围挡，围挡北侧预留一条5米便道，实行由东向西单行交通组织，仅供沿街单位车辆通行。
施工期间，科技八路东西方向车辆可从科技七路、丈八西路、锦业路等周边道路绕行，施工路段及周边禁止占道停车，请途径车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行。
编辑： 刘望
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