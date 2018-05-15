【震后十年看变化】宝鸡：废墟上建起美丽家园

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）2008年5月12日，一场突如其来的大地震，使陕西省宝鸡市的太白县、陈仓区、凤县遭受了严重损害。10年过去了，在当年的地震废墟上，发生了哪些变化？当年的受灾群众生活还好吗？让我们随着镜头一起重回地震灾区，看一看十年之间的变化。

瓦窑坡村位于太白县鹦鸽镇的石头河边，走进村子，宽阔的道路两边，芍药花开得正艳。

太白县瓦窑坡村村民乔秀珍：“现在比原先好多了，条件一切都好了。”

太白县瓦窑坡村村民焦世存：“地震前跟现在就不敢比，现在不是国家政府这样帮助挪下来，我看放原来还得到那里住着。”

10年前，瓦窑坡村的村民大多住在距离这里3公里外的山坡上。5.12大地震时，这个只有47户人的村子，37户的房屋被夷为平地。在对受灾群众进行紧急安置后，太白县政府随即组织开始重建新家园。

太白县瓦窑坡村党支部书记陈春林：“花了600多万元，包括河堤治理，把这个治理完以后，给群众一划拨，群众在上面盖房子。”

一方有难八方支援，灾后重建牵动了千里之外延安人民的心。

太白县鹦鸽镇镇长李忠平：“基础设施配套，其中延安市委市政府的援建资金，花了546万元，在这个村子新建移民点上，起了最主要的作用。”

就这样，在党和政府的关怀下，瓦窑坡村的人用了不到半年时间，建成了新家园。

太白县瓦窑坡村村民王双奎：“160平米花了14万元左右，国家补助了三万五左右，自己花了10万元左右。”

新村不但紧邻姜眉公路，交通方便，而且还依山傍水环境优美。在当地政府带领下，村里调整了产业结构，发展中药材种植，收入稳步提高。

陈春林：“这是苍术，一亩地产值就是两万多块钱。这是柴胡，柴胡在我们瓦窑坡来说，占地面积比较大一点，一户平均四五亩地。”

记者：“像这一亩产值多大？”

陈春林：“这个地好了，产值好，一亩地要弄五六千块钱。”

住在宽敞明亮的新家里，享受着合作医疗、养老保险、粮食补贴等惠农政策，瓦窑坡村民的日子越来越好。

焦世存：“现在说是芝麻开花节节高，一天比一天更好。”

乔秀珍：“谁有啥办法把我年龄往长弥补一下，多活几年把这社会看看。”

宝鸡市陈仓区马冢村距离市区30公里，在5.12地震中，这个村子遭受了巨大损失。

宝鸡市陈仓区马冢村党支部副书记吴连科：“当时受灾有300多户，直接房屋倒塌有24户。”

刘都来家是马冢村受灾最为严重的家庭之一，当时他家8间房子，倒塌了5间。

记者：“你当时没有想知道自己盖房？”

刘都来：“当时有这个想法，但是资金不够，只有几千块钱，可能连料都配不齐。”

就在刘都来一家陷入绝望时，国家的援助资金来了，慈善机构的救助资金到了，有了这些启动资金，刘都来开始在废墟上修建新房。

刘都来：“国家给你资助两万元，世界宣明会给你资助一万元，一共三万元，这我们当时信心就提起了。”

120平方米，砖混结构，客厅宽敞明亮，厨房整洁卫生，洗澡间还安装了电热水器。

刘都来：“跟城里差不多，基本跟城里一样。”

刘都来的妻子甘培林：“好得很，政府好，不是政府咱能盖起吗？”

村干部告诉记者，在马冢村，改变的不只是刘都来一家，现在家家户户都盖起了新房，整个村庄面貌发生了巨大变化。

吴连科：“最近几年，打了20多公里的水泥道路，再一个就是通过一事一议项目，给村上按了路灯，安了70多盏路灯，垃圾进行集中回收，大大改善了村容村貌。”

陈仓区马冢村村民白宝存：“群众的精神面貌也好了，邻里之间、组与组之间，说话也和气了。在致富奔小康方面，比原来的劲头也大了，信心也足了。”

地处秦岭南麓的凤县，在5.12大地震中因为临近四川受灾严重。其中双石铺镇的兴隆场村是县上受灾最为严重的村子。

凤县兴隆场村副主任蒋石有：“几乎是百分之八九十的房子裂缝，有土坯房倒塌，窑洞都裂了缝了。”

灾后重建启动后，凤县县政府统一选址，统一规划，无偿划拨庄基地，每户补助两万元搬迁费，受灾群众由山上的自然灾害区搬到了山下的安置点。

凤县兴隆场村村民滑根生：“天上地下的差别，因为这里道路硬化了，出来下雨像今天这样，不沾泥。水是自来水，水又不用挑，以前还要挑水。公交车放在门口，想上个县城，直接坐上就走了，你在老地方就达不到。”

十年来，随着美丽乡村建设步伐的加快和各方援建的增多，兴隆场村由原来的贫困村逐渐转变为全县的文明村。

凤县兴隆场村党支部书记翟芳：“当时省民政厅是帮扶单位，给咱们划拨了100多万块钱，进行了公共设施建设。美丽乡村一事一议，这个给咱拨了200余万元，用于建设咱们美丽乡村。”

目前，兴隆场村在不断地调整产业结构，中药材、花椒、苹果，养土蜜蜂等特色产业发展迅速，村民收入稳步增长。

滑根生：“连屋里杂七杂八，就是五六万块钱。”

记者：“一年下来？”

滑根生：“对，就是，看手上想弄啥去，想去买个啥，放开手，就敢花钱了。”

人居环境改善了，收入增加了，兴隆场村用治家格言的方式加强村民的精神文明建设。

凤县兴隆场村党支部书记翟芳：“当时咱们村上，提倡咱们村民把他们各家的治家格言总结一下提炼一下，咱们统一制作成这个，给他们统一张贴到他们的门楼上。”

凤县兴隆场村村民覃利民：“起码是一个精神的追求吧，对比吧，谁过的好，就向谁学习，谁过不好就落后了。”

10年前的5.12汶川大地震让我们心痛，10年后看建设成就，又让我们欣慰。人居环境的改善，产业结构的调整，村民收入的增加，乡村精神文明的进步，构成了一幅幅美丽乡村，幸福家园的美好画卷。十年，受灾-重建-新生的变化轨迹也预示着，明天将会更加美好。

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编辑： 辛超