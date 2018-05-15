网友建议西安173路公交增设奥特莱斯站 本周将增设到位

5月14日，21条网友留言有回复。
西部网讯 建议173公交增加红星奥特莱斯站、曲江公馆和园保安扣押居民身份证、长安区圣合家园一餐馆出店经营……5月14日，西安市公共交通总公司、曲江新区网信办、长安区城市管理局等16个党政相关单位回复了21条西部网网友留言。
建议173路公交增加红星奥特莱斯站
本周内将增设站点
2018年5月4日，网友“2222”反映，请173路公交车在高家堡和英捷旧车交易中心站点中间增加红星奥特莱斯站，方便百姓出行，谢谢！
西安市公共交通总公司回复：根据市民的增设站点建议，经业务部门实地勘察后认为，在高家堡站与英杰旧车交易中心站点之间增加红星奥特莱斯站点的建议具有可行性，为此我司将于本周内增设站点，方便市民乘车。
曲江公馆和园保安扣押居民身份证
责令停止扣押行为
2018年5月10日，网友“大牛”反映，进小区业主家施工，曲江公馆和园门口保安要求登记，但又要扣押个人居民身份证，这明显属于违法行为。希望相关部门能够调查。
曲江新区网信办回复：曲江公馆和园小区扣押身份证事件属实，曲江新区房地局已责令物业服务企业停止该行为。现物业服务企业为保证业主安全另行研究解决方案。
长安区圣合家园一餐馆出店经营
已对出店现象进行规范和清理
2018年4月20日，网友“老者”反映，长安区圣合家园一期东门口一餐厅出店经营，露天烤肉摊占道经营，油烟大，噪音扰民，严重影响周围住户休息！希望相关部门解决。
长安区城市管理局回复：经实地调查，投诉门店为“王府小菜馆”，此区域为圣合家园物业管理区域，4月26日，我局执法大队韦曲中队执法队员与相关人员进行沟通。4月26日，我局韦曲中队配合物业对该处夜市进行集中整治，对出店现象进行了规范和清理。（编辑 辛超 实习生 任童）
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编辑： 辛超
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