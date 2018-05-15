西安一小区物业偷砸住宅底层承重墙 被责令施工整改

网友反映凤城三路爱菊欣园物业偷砸底层承重墙。

西部网讯 北郊爱菊欣园物业偷砸底层承重墙、西安高楼村十字商贩占道经营、武功县北营中学违规补课……5月11日，新城区城市管理局、武功县教育局等11个党政相关单位回复了12条西部网网友留言。

物业偷砸底层承重墙

正在施工整改当中

2018年5月3日，网友“草民一枚”反映，西安爱菊物业管理有限公司不顾业主反对，组织工人在凤城三路爱菊欣园野蛮施工，在负一层承重墙上用水钻开孔、开门，破坏整栋楼的受力结构，影响结构安全。请相关部门严查处理。

未央区大明宫街道办事处回复：经过相关部门勘察与鉴定，西安爱菊欣园物业管理有限公司私自在负一层承重墙上开孔、开门、切断受力钢筋破坏楼体受力钢筋，破坏楼体受力结构，已造成楼体结构存在一定安全隐患。

目前已对爱菊欣园住宅小区出具了《工程设计变更通知单》，曲江大明宫遗址保护办发展规划部门督促爱菊欣园开发部立即对该楼体受损部位进行修复加固，按原设计规范执行。目前工程正在施工整改当中。

高楼村十字商贩占道经营

占道摊贩已被取缔治理

2018年4月27日，网友“angel”反映，每天从新东尚东侧新修的市政路和高楼村十字路过，看到在所设的红绿灯十字路口被商贩的摊位几乎全部侵占了，好好的一条缓堵保畅路被人为的造成混乱不堪。希望有关部门能够重视解决，谢谢！

新城区城市管理局回复：我局长乐中路执法中队已于4月30日组织全体执法队员，对新东尚周边地区进行集中整治，取缔各种违规占道经营。共暂扣违规经营三轮车一辆、兜售水果筐笼三个、违规摆放桌子两个，取得了较好的整治效果。今后将加大对该区域的巡查管控力度，发现问题及时处理，确保环境秩序正常。

武功县北营中学违规补课

立即停止周六补课行为

2018年4月27日，网友“默默”反映称，武功县北营中学违反省教育厅印发文件，清明节当天不放假，五一假期也通知只放半天，并且一学期收补课费将近700元，请上级严查学校补课收费行为。

武功县教育局回复： 经查，北营初中春节开学后，毕业班学生及家长要求补课的需求强烈，为了顺应家长的呼声，提高学校教育教学质量，经学校商议、毕业班教师同意，利用周六一天时间为初三学生补课，没有向学生收取任何补课费用。

针对调查情况，我局要求北营初中学校领导要正确对待所反映的问题，减负增效，立即停止周六补课行为，并做好学生及家长的解释工作，严格依法办学，规范办学，进一步提高教育教学质量。（编辑 辛超 实习生 任童）

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5月11日有回复：新城区等单位回复12条网友留言

编辑： 辛超