陕历博展厅效果图

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西部网讯（记者 敬泽昊）“杨官寨遗址出土的人面型陶器座，石峁遗址出土的陶鹰和壁画，石鼓山遗址出土的户卣，潼关税村隋墓出土的陶俑，还有五代冯晖墓的砖雕等等，这些平日难得一见的文物，都将出现在陕西历史博物馆升级改造后的基本陈列《陕西古代文明》展览上。” 陕西历史博物馆陈列展览部部长董理日前接受西部网、陕西头条记者采访时透露。

目前，该馆的基本陈列升级改造工程已接近尾声，将于国际博物馆日（5月18日）当天正式与游客见面。

展示陕西近十年考古新发现

陕西历史博物馆上一次对基本陈列进行升级改造是2008年的事情了，这十年里，陕西层出不穷的考古新发现，一方面不断刷新着国人对于中华文明的认知，另一方面随着时间的推移博物馆展陈手段的落伍也被越来越凸显出来。

补充近十年的最新考古成果，在董理看来也是本次陕历博基本陈列升级改造中最重要的内容。按照最新的展陈大纲，在原有主题体系不变的情况下，以时间为序，将最能体现这些考古新发现的研究成果及文物，补充进原有的各个单元中。

比如第一单元史前文明原本只有5个小节内容，因为石峁和杨官寨等考古新发现，增加到了9个小节。再比如最后一个单元唐以后的长安原本只有5个小节，现在也增加到了7个小节。展览小节数量增加，以及文物的丰富。有效提升了陕历博基本陈列对于陕西古代文明的梳理和展示水准。

陕历博展厅效果图

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国宝馆展示陕西的国家宝藏

据董理介绍，开辟国宝馆也是本次陕历博基本陈列升级改造工作的一大亮点，他们罗列了一份文物名单，基本囊括了陕西最顶级的文物珍品。按照计划，名单上的一百件（套）文物将以三个月为一期，陆续进入国宝馆进行重点展示。

董理透露，收藏于咸阳文保中心的西周体量最大的青铜鼎——淳化大鼎将成为亮相国宝馆的第一件重点文物。同时陕西历史博物馆还将以“国宝回家”为题，协调收藏于国家博物馆和其他省外博物馆的“陕西籍”文物来这里展出。

除了新增文物之外，大量的艺术品（雕塑、模型、场景等）和多媒体设施（投影、动漫、互动体验游戏等）也将出现在最新的基本陈列展中，以便让广大游客更直观的了解文物背后的故事。