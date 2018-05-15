强劲内核逐浪全球化 第三届丝博会成国际交流新平台

高技术含量的产品成了本届丝博会参会者追捧的对象。

西部网讯（见习记者 凌旎）“展馆高大上，展品含金量高，外国客商都自叹不如。”一位陕西的参展客商告诉西部网记者。如果说过去两届办展陕西还在国际化的道路上探索，那第三届丝博会已经形成强劲的国际化内核，成为公认的国际交流新平台。

推动文明交流融合 让更多优质文创产品走出国门

陕西独有的民间手工艺品马勺脸谱在第三届丝博会上引起了外国参会者的关注。“产品虽小，但承载丰厚。”马勺脸谱产品负责人告诉记者，“我们在丝博会上通过文创产品展示传承宝贵的非遗文化，旨在让更多优质的文创艺术品凭借‘一带一路’的发展契机走出国门，让优秀的中华文化普惠世界，推动世界文明的交流融合。”

而在A馆主宾国展区上，中泽文化投资股份有限公司的孙新正兴高采烈的给参观者介绍着舞台剧《我的小伙伴》的创作背景。这部剧讲述了机器人、小男孩和兵马俑之间的友情故事，由中英两国合作完成。“我们希望这部剧能在‘一带一路’沿线国家中巡演，而西安是非常重要的一站，因此把剧中一个角色定为了兵马俑的形象。”孙新告诉记者，据了解，这部剧将在今年8月落地西安演出1个月。

从新舟700到石墨烯合金 高科技产品成追捧对象

除了传统的文化艺术品，陕西不少高科技产品也成了外国参会者追捧的对象。

在新舟展区，本次展示了新舟60增雨机、新舟600客机模型，国产民用飞机周围人头攒动。展区负责人介绍，此次的重头戏是将于2019年首飞的新舟700飞机，性价比高、技术先进，现已与海内外11家用户签订了185架意向订单。

在B4展馆，看起来不起眼，但却是打破国际进口限制的自主研发新材料——镁基石墨烯合金“含金量”十足。据公司负责人郝俊彪介绍，镁金属抗拉强度差，抗腐蚀性能低，加入石墨烯后，不仅提升了其使用价值，还将重量减轻为同等铝的四分之三。“产品正在计划量产，到时候就能用于航空航天领域，为陕西的工业发展做出自己的贡献。”

传承古丝绸之路精神 打造新经济走廊新文化通道

记者获悉，本届丝博会有来自全球70多个国家和地区的嘉宾客商参展参会，仅3场集中签约额就达到了4千亿元。展会参展商的聚集效应、“丝博会”品牌的传播效应等，更能给办会、参会双方带来“真金白银”。

从国外参会者眼中的期待和国人自信从容的笑容中可以看出，作为“一带一路”上的重要盛会，第三届丝博会对外拥有了更广阔的平台和更充足的话语权，对内已经成为陕西追赶超越、实现弯道超车的有力助推。

就像中国传媒大学文化发展研究院院长、文化和旅游部文化产业专家委员会主任范周在接受采访时说的那样，“今天的‘一带一路’倡议依然传承古丝绸之路精神，陕西不仅积极打造着层级丰富的新经济走廊，更在串联起数条语言、思想、信仰、艺术、教育等涵盖多领域文明的新文化通道。”

编辑： 刘振华