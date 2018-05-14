探索传承路径培育创新产能 让文化成为陕西发展加速器

大唐芙蓉园是中国首个全方位展示盛唐历史风貌的5A级大型皇家园林式文化景区。

西安曲江艺术博物馆共设置三大块区，展出古代、近代和现代的艺术品。

西部网讯（记者 彭芬）作为中华民族和华夏文化的重要发祥地之一，陕西有着悠久的历史资源和伟大的红色革命基因，文化积淀深厚。近年来，陕西依托丰富的文化资源，推动文化建设，坚定文化自信，让文化成为助推陕西经济社会发展的加速器。

从文化事业到文化产业 曲江新区打造文化发展高地

作为国家级文化产业示范区，曲江新区凭借深厚的资源优势，始终坚持打好“文化牌”，打造西安文化发展高地。位于曲江腹地的西安大唐芙蓉园自古就贵为皇家御苑。今天的大唐芙蓉园，在原唐代遗址之上复古兴建，占地1000亩，是中国首个全方位展示盛唐历史风貌的5A级大型皇家园林式文化景区。

大唐芙蓉园分为14个文化区，以西安作为“盛唐之都”的辉煌历史为主线，集盛唐历史景观精华为一体，从建筑、餐饮、歌舞、音乐、民俗等多个角度，运用现代高科技手段和丰富多彩的节目，对唐代的灿烂文化进行了生动演绎和全面再现，成为名副其实的陕西“文化名片”。

在西安曲江艺术博物馆，共设置三大块区展出古代、近代和现代的艺术品。其中基本展厅展出80余幅壁画，展现了中国6000多年各个朝代的绘画历史。专题展厅则选取毕加索亲制的26件艺术品。临时展厅展示了明清宫廷皇家生活用品，其中包含明清金器、明清二代故宫有戳记的“金砖”、乾隆年间的云锦等。

据相关负责人介绍，曲江新区依托秦汉唐历史文化，打造了一批高水平旅游文化演艺项目，同时通过历史街区改造利用及遗址的保护利用，大力发展“文化+”旅游、金融、商业、互联网等产业，培育文化产业新动能。

探索“文化+”新路径 陕西以传承创新彰显文化自信

近年来，陕西文化产业的规模竞争力、影响力不断增强，为文化自信提供了非常有力的支撑。2012—2016年，陕西文化产业增加值从500.7亿元增至802.52亿元，年均增速12.5%，占GDP比重达到4.14%。

与此同时，文化重点项目和园区建设亮点突出，文化产品和服务日益丰富，特色文化品牌不断彰显。兵马俑、法门寺、华清池、袁家村、白鹿原等文化旅游品牌影响力不断攀升，耀州瓷器、陕北剪纸、华州皮影、户县农民画等民俗工艺美术品知名度不断扩大。

陕西还积极拓宽对外文化交流渠道，实施文化“走出去”战略，陕西文化对外影响力不断扩大。去年先后组织演出团队赴12个国家和地区的31个城市，开展了49项文化交流活动，海外现场观众数量达百万人次以上，彰显了中华文化魅力。

据悉，未来陕西将继续以“文化+”的方式探索文化发展新路径，挖掘传统文化精神内核，讲好陕西故事，传播陕西声音，彰显文化自信，推动陕西文化事业繁荣发展。

编辑： 王凯康