关于报送第二十八届中国新闻奖、长江韬奋奖的公示
根据中国记协发【2018】1号和【2018】2号文件，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，拟报送12件新闻作品参评中国新闻奖，报送陕西广播电视台徐杰同志参评长江韬奋奖，现公示如下：
公示期自即日开始5个工作日，即5月14日至5月18日，如有异议，请及时以书面或口头形式向陕西省新闻工作者协会反映。
联系电话：029-85231890
陕西省新闻工作者协会
2018年5月14日
编辑： 刘振华
娱乐虽然历经各不相同，但高能少年们还是在“寻找新时代最美金花”的过程中收获的更多的友谊和感动。05-14
娱乐其中马天宇放肆开怼，王大陆撒娇回击，两人一唱一和，一来一往，被称：史上最真“塑料兄弟情”。05-14
娱乐其后，苗苗也在社交平台发文称在晚宴上遇到了朱利安摩尔，激动的她说了句错误的中式英语，后悔没有好好学英文。05-14
娱乐而当她孤伶伶地站在岸上为队员加油鼓劲时，与现场工作人员谈及无法和兄弟们并肩作战，baby一度潸然泪下。05-14
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10