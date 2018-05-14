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关于报送第二十八届中国新闻奖、长江韬奋奖的公示

时间：2018-05-14 18:26:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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关于报送第二十八届中国新闻奖、长江韬奋奖的公示

根据中国记协发【2018】1号和【2018】2号文件，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，拟报送12件新闻作品参评中国新闻奖，报送陕西广播电视台徐杰同志参评长江韬奋奖，现公示如下。

关于报送第二十八届中国新闻奖、长江韬奋奖的公示

根据中国记协发【2018】1号和【2018】2号文件，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，拟报送12件新闻作品参评中国新闻奖，报送陕西广播电视台徐杰同志参评长江韬奋奖，现公示如下：

公示期自即日开始5个工作日，即5月14日至5月18日，如有异议，请及时以书面或口头形式向陕西省新闻工作者协会反映。

联系电话：029-85231890

陕西省新闻工作者协会

2018年5月14日

编辑： 刘振华

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