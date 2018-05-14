丝博会丨海归博士异乡回陕 愿为故乡守护绿水青山

2018年丝博会上，陕西环保集团与裴建川签订了战略合作协议。范庆 摄

西部网讯 （记者 刘望）离开陕西二十余年后，坐在饭桌上的裴建川已经不习惯吃辣，但是无论何时何地，每当听到“陕西”一词时，他的内心不由得会多出那么一拍——这也许就是家乡之于自己的意义。

海归博士是个陕西人 统战部把他请回来

裴建川是铜川市人，早年留学德国，于德国国立利珀科技大学博士研究生毕业，专攻环境治理专业，掌握了国际领先的污水处理技术，获得十多项发明专利。2010年，经浙江省委组织部引进回国，受聘“国家千人计划”特聘专家、浙江省“千人计划”特聘专家，担任中央统战部党外知识分子建言献策信息员，在浙江省环保治理方面影响力很大。

2013年，裴建川跟随杭州市欧美同学会回到西安考察，考察完陕西的环保事业发展后，性格耿直的裴建川从技术层面为环保的发展提出了许多具有建设性的意见，引起了陕西省委统战部的关注。

2016年开始，陕西省委统战部与裴建川多次接触，介绍陕西环境保护政策以及环境污染情况，邀请裴建川先生回陕为家乡环保事业做贡献。裴建川也多次回陕，实地考察了西安市、延安市、商洛市的部分垃圾填埋场治理情况、垃圾渗滤液处理情况，以及地下水污染情况，认为陕西环境治理方面要在多方面提升。

把高技术带回家乡 西北汉子要在陕西建企业

2017年2月，陕西省海外联谊会换届时，省委统战部将其纳入省海联会理事范围，邀请其担任了省海联会常务理事，促成裴建川先生与省环保厅对接，召开了技术交流会，省环保厅对裴建川在水污染治理方面的技术给予了充分肯定。

2017年5月，陕西省委统战部组织省环保集团、部分市区环保部门的专家和技术人员到裴建川在浙江的公司考察，省环保集团对裴建川在垃圾渗滤液和水污染治理方面的技术给予了高度评价，并提出在陕成立混合所有制企业，共同应对陕西面临的环境保护问题。

2018年4月，裴建川与省环保集团达成合作协议，计划回乡投资环保产业与省环保集团合作。5月11日，在2018年丝博会上，陕西环保集团与裴建川签订协议，双方将共同推进陕西农村水源地保护、农村生活垃圾处理、畜禽养殖废水处理、生活污水处置等农村环保相关业务。

同时，双方将在陕西的城市生活污水、各类工业废水、垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾资源化利用以及烟气脱尘除硫等领域展开全面合作。

向污染要效益 为家乡守护一片金山银山

就在与陕西省环保集团签订合作协议的同时，裴建川承担的几个环保项目就已经在镇安、延安、榆林等地开始试点，新签订的项目也将在近一两个月内正式落地。裴建川回陕西的频次也从“两三年一回”变得更加频繁。

“我从没想到有一天回到故乡，会受到这么隆重的邀请，我以前只把回乡当做是平凡事。”裴建川说，此前身处外地的时候，每一次听到“陕西”这个词，内心都会变得敏感，“尤其是看到一些地方受发展的局限，环保搞不上去的时候，心里就更不舒服了。”裴建川说，能力越强，责任越大，他有着先进的环保技术，因而他愿意用这些技术来回报家乡。

“不论是在陕西还是在外地，我的故乡情节始终都在。”裴建川一边用手机展示自己将污水进行净化的全过程，一边说，“我们要用低成本易推广的技术，向污染要效益，保护家乡的绿水青山，让它成为金山银山。”

编辑： 刘望