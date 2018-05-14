咸阳将启用抓拍设备 对闯红灯行人现场教育半小时

西部网讯（记者 刘望）今日（5月14日），咸阳市公安局交警支队发布公告称，从5月16日起，咸阳城区启用“机动车礼让斑马线”和“行人闯红灯”抓拍设备，通过技术手段对机动车斑马线不礼让行人和行人斑马线闯红灯的交通违法行为进行抓拍。

针对行人闯红灯交通违法行为，交警部门将利用人脸识别系统进行抓拍，现场教育学习半小时，并将违法行为上传至公安交通违法平台，同时通过咸阳交警微信公众号进行曝光。下一步，还将个人闯红灯违法信息纳入征信系统，与个人征信系统进行绑定。

同时通过路口设置的“电子警察”，抓拍取证机动车“遇行人正在通过斑马线时未停车礼让”的交通违法行为，被“电子警察”拍摄后，驾驶人将受到100 元罚款及记3分的处罚。对政府机关工作人员违法的，同时将违法行为通报违法者工作单位。

咸阳交警表示，希望通过“技术劝导文明”和文明宣传教育，进一步引导市民遵守交通法规，安全文明出行，不断提升城市交通文明水平。

编辑： 刘望