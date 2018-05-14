咸阳将启用抓拍设备 对闯红灯行人现场教育半小时

西部网讯（记者 刘望）今日（5月14日），咸阳市公安局交警支队发布公告称，从5月16日起，咸阳城区启用“机动车礼让斑马线”和“行人闯红灯”抓拍设备，通过技术手段对机动车斑马线不礼让行人和行人斑马线闯红灯的交通违法行为进行抓拍。
针对行人闯红灯交通违法行为，交警部门将利用人脸识别系统进行抓拍，现场教育学习半小时，并将违法行为上传至公安交通违法平台，同时通过咸阳交警微信公众号进行曝光。下一步，还将个人闯红灯违法信息纳入征信系统，与个人征信系统进行绑定。
同时通过路口设置的“电子警察”，抓拍取证机动车“遇行人正在通过斑马线时未停车礼让”的交通违法行为，被“电子警察”拍摄后，驾驶人将受到100 元罚款及记3分的处罚。对政府机关工作人员违法的，同时将违法行为通报违法者工作单位。
咸阳交警表示，希望通过“技术劝导文明”和文明宣传教育，进一步引导市民遵守交通法规，安全文明出行，不断提升城市交通文明水平。
编辑： 刘望
娱乐虽然历经各不相同，但高能少年们还是在“寻找新时代最美金花”的过程中收获的更多的友谊和感动。05-14
娱乐其中马天宇放肆开怼，王大陆撒娇回击，两人一唱一和，一来一往，被称：史上最真“塑料兄弟情”。05-14
娱乐其后，苗苗也在社交平台发文称在晚宴上遇到了朱利安摩尔，激动的她说了句错误的中式英语，后悔没有好好学英文。05-14
娱乐而当她孤伶伶地站在岸上为队员加油鼓劲时，与现场工作人员谈及无法和兄弟们并肩作战，baby一度潸然泪下。05-14
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10