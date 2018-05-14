第40万个“新西安人”今日落户，未来将更好的服务陕西。

西部网讯（记者 赵昊）“这种感觉就像中了大奖一样，特别荣幸又很有责任感。”今天（5月14日）下午，在西安市公安局经开分局明光路派出所内，成为2018年第40万个落户西安的“新西安人”汪淑芬女士表示，自己一定会为西安乃至整个陕西的发展尽一份力量。

下午3:00整，在明光路派出所内，来自湖北的博士汪淑芬女士接到了由西安市公安局局长肖西亮颁发的户口本，正式落户西安市经开区，也成为了2018年来第40万个成功落户西安的“新西安人”。

“因为我本身是做科研的，而西安众多的高校让这座城市有着强大的科研力量，这给我提供了一个很好的发展平台，所以我在考察了一段时间后决定落户西安。”汪淑芬女士告诉记者，西安近年来在政治、经济、科教、医疗方面都有大力的发展，而且在全国也有着很强大的竞争力，她很有信心在这里安心舒适的工作和生活。

“为欢迎第40万名新西安人，西安市特向汪淑芬博士赠送一份包含‘衣、食、住、行、游’的礼包，真诚地希望汪博士在西安衣食无忧、住行方便，生活幸福、工作顺利，事业有新成就，创业有大发展！”肖西亮表示，汪女士是西安今年户籍新政实施以来的第40万名“新西安人”，也是高级人才，下一步，西安将为汪博士等各类人才在西安的生活、创业、发展创造一流的条件、提供一流的服务。

据悉，截止今天，西安全市共迁入401938人，其中，博士以上781人，硕士研究生11218人，本科126054人。