莲湖区虚拟养老院：老人一键呼叫 家政服务就上门

莲湖区虚拟养老院：老人一键呼叫，家政服务快速上门。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）俗话说，家有一老如有一宝，那如果独自在家的老人急需帮助了，该怎么办呢？这不，西安市莲湖区青年路街道办青年路第一社区的老人们生活就有了新帮手啦。

独自在家的老人如需要帮助，只要按下电话上的红色按键，就可以直接联系上西安市莲湖区虚拟养老院呼叫中心，然后虚拟养老院就可以根据老人的情况，立刻安排合适的线下服务。而除了打电话，虚拟养老院还可以通过手机APP等互联网方式，寻求帮助。

西安市莲湖区金宝美养老服务中心运营总监罗春江说，呼叫中心在15分钟内，会做出一个反应，现在的服务形式有两种，一个是上门服务，另一个是社区示范站。

在西安市青年路第一社区的居家养老示范站里，不仅可以吃到干净可口的饭菜，还可以棋牌娱乐、健身理疗，最主要的是，这贴心服务就在家门口。

西安莲湖区青年路街道办社会事务科科长高琨：“我们辖区60周岁以上的老年人，包括我们的低保老人，还有我们城镇的三无老人，都可以享受我们虚拟养老院的服务。”

目前，这虚拟养老院已经在西安市莲湖区的多个社区覆盖，给老人们提供饮食医疗、日常家政、健康护理和法律心理咨询等多方面的服务，而下一步也会把这种新的居家养老服务模式做进一步的推广。

编辑： 张娟