紧急！两岁女孩患病 急需“熊猫血”救命

两岁女孩患病，急需“熊猫血”救命。

两岁女孩患病，急需“熊猫血”救命。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）都说孩子是父母的心头肉，孩子受点伤父母都心疼不已。这两天，有一年轻夫妻急得直哭，他们遇到什么事儿了呢？

今天，记者在西安市儿童医院见到两岁多的涵涵时，她正在接受抽血。要做血培养，抽血是必须的。可对于涵涵来说，这是她最害怕的事了。涵涵的爸爸说，看着孩子受罪，宁愿疾病是发生在他身上。

由于常年在外地打工，涵涵一直待在宁夏老家由老人照顾，可就在三月份的时候，涵涵头上出现紫斑，嘴里有血块，带到医院一查，确诊为急性再生障碍性贫血。

要抽血打针治疗，之前那个活泼爱笑的小涵涵变得越来越沉默，而现在血小板已经降到一个单位了，不足正常人的百分之一。

涵涵的妈妈：“正常人的血小板都在125到300之间，孩子现在都掉到1了，很危险。”

记者：“医生咋说的？”

涵涵的妈妈：“医生说可能导致颅内出血，关系到孩子的生命危险。”

更让一家人着急的是，这次他们才知道涵涵的血型竟然是B型Rh阴性血，就是通常大家所说的熊猫血。眼看着孩子血小板，血红蛋白和粒细胞都已经降到了最低值，如果您是B型Rh阴性血，愿意救救小女孩，那赶紧联系她的家人吧。

涵涵的家人联系方式：150-9166-6802

编辑： 张娟