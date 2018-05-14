男子收到取款短信 银行卡在手五万元不翼而飞

银行卡在手男子收到取款短信，五万元不翼而飞。

银行卡在手男子收到取款短信，五万元不翼而飞。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李玄）银行卡明明在身边，手机却收到一条取款短信。昨天，西安市民彭先生就遇到了这样的事，卡内五万多元不翼而飞。

彭先生说，昨天上午，他收到一条银行卡被扣四万元的短信。

考虑到卡和存折都在身上，钱却被扣。收到短信的彭先生赶紧找到附近一家邮政储蓄银行，说明情况后，银行工作人员给彭先生打印出了流水单，这时，彭先生才发现，前一天深夜十二点多，他的卡已经有过三笔交易。

彭先生：“工作人员说，我的卡可能被盗刷了，一种是通过台币，金融财经有限公司，另外一笔是从澳大利亚被盗刷的。”

从银行提供的流水单可以看出，前三笔交易显示的是ATM跨取，而最后一笔显示的是消费。一核算，总共五万多元钱就这样不见了，这给彭先生的打击很大，他都不敢给家人说。

目前，彭先生已经向辖区的西安公安碑林分局兴庆路派出所报了案。

编辑： 张娟