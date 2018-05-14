借助丝博会 八方客商收获满满

观众们正在参观展品。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵） 在“丝博会”的国际大平台上，众多国内外参展企业不仅收获了大量的合作订单，还将他们的品牌推向了世界，真是收获满满。

张玫是西安一家水处理设备有限公司的总经理，今年已经是连续第四年参加丝博会了。张玫说，和前几年相比，每年丝博会的展出效果都在提升。

张玫：“今年感觉比较强烈，专业客户相对来说较多。”

“丝博会”开幕四天来，张玫的公司已经接到了众多国内外企业和政府机构的订单。

张玫：“前三天下来，接待客户二百余人次以上，我们直接跟吉尔吉斯斯坦政府，接到了他们的采购单，以及我们跟铜川市的耀州水务局、汉中勉县水务局，签订了农村安全饮水进水设备的意向采购合同书。”

和张玫的公司一样，来自富阎产业合作园区的工作人员周杰说，通过展出富阎产业合作园区的高科技展品，他们不但达成了多项合作，更重要的是借助“丝博会”的平台，把富阎产业合作园区推向了全国、全世界。

周杰：“我们总共签了一个合同，三个协议，共签定了金额183亿，过来咨询的企业有36家，目前我们都做了登记，我们下一步要进行进一步的沟通和洽谈。通过咱这次丝博会，给富阎提供了一个很好的平台，让富阎走向全国，对我们富阎的发展是很强大的一种动力。”

借着“丝博会”的平台，不仅省内企业获得了良好的展出效果，众多外省和国际企业也获得了经济效益和品牌效益的双重提升。

张磊是北京一家房车企业的总经理，本次参展，他们在收获大量订单的同时，还做到了国内外的双重宣传效果，

张磊：“我们基本上每天接待的参观人次大概在两千到三千人左右，现在有意向的订单大概在60多个，订单的总量应该是在三千多万。丝博会都是一个非常好的平台，不仅展示了我们自己本身的实力，同时也把我们的资源向国外发送出去。”

江苏省参展商：“因为我们原先是军工企业，好多人都不知道，现在我们一推介以后，让更多的广大的群众对我们的产品有一个了解，再一个对我们的企业也有一个了解，下一步我们准备做深度推广，包括跟外商、外资企业合作，包括朝外国推介。”

编辑： 张娟