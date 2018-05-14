第三届丝博会集中签约投资额同比增长26.23% “硬科技”项目抢眼

5月12日下午，第三届丝博会第三场集中签约仪式在曲江国际会议中心举行，省委副书记贺荣、省政府副省长魏增军及我省有关部门和市区负责同志出席签约仪式。 亢建伟摄

西部网讯（记者 熊惠玲）随着第三届丝博会三场集中签约仪式的结束，一张涉及88个项目，投资总额2388.48亿元的大订单随即生成。相比2017丝博会暨第21届西洽会三场集中签约的99个项目而言，本届丝博会签约项目减少11个，投资总额增加496.31亿元，同比增长26.23%。与此同时，高技术含量、低碳环保、新能源新材料等“硬科技”项目在今年集中签约项目中表现抢眼。

新能源汽车受瞩目 百亿大单“飞”咸阳

近年来，陕西省努力打造全国性新能源汽车基地，《陕西省新能源汽车推广应用实施意见》明确提出到2020年新能源汽车推广应用力争达到10万辆，极具潜力的新能源汽车市场也吸引了重量级项目来陕投资。

在今年丝博会的首场集中签约中，咸阳市科技产业园与山东梅拉德能源动力科技有限公司签订了新能源汽车生产基地项目，总投资200亿元，占到我省首次集中签约总投资额的近四分之一。

山东梅拉德能源动力科技有限公司总经理舒欣说：“汽车产业是资本密集型也是人才密集型，而陕西省现在的人才基础、政策扶持都非常好，对我们未来发展及新能源汽车产业帮助非常大。”

“这次他们签约的新能源汽车生产基地项目是30万辆的整车生产项目，是咸阳市落实省委省政府百万辆汽车计划的一个重要部分，目前一期五万辆的商用车在今年10月正式投产，2019年年底前25万辆的乘用车将正式投产，到2022年，还将有30万辆乘用车投产。”咸阳市科技产业园管委会主任刘毅说：“近年来，陕西在新能源汽车方面的发展突飞猛进，聚集了一批产业集群，市场前景广阔，我们和梅拉德公司合作以后，将形成千亿的产业规模。”

编辑： 张娟