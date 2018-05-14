秦汉大道与西铜路立交南北主线完工 明日上午通车

西部网讯（记者 熊惠玲） 记者今天（5月14日）从西安市市政公用局获悉，秦汉大道与西铜路立交南北主线已完成建设任务，将于5月15日上午10点放行通车。届时，立交东西、南北主线均可双向通行。
秦汉大道与西铜路立交是秦汉大道与西铜路进行交通转换的重要交叉口。为方便市民出行，市政部门采取分段、分步实施的办法，完成一段放行一段，并严格落实扬尘治理措施，做到6个百分百和7个到位要求，全力加快工程进度，最大程度提升交通通行能力。立交东西主线于去年8月已先期放行。
本次放行的南北主线全长985米，道路宽度由原来的23米拓宽至60米，新增下穿箱涵2座。立交新增功能照明及景观照明设施，将同步随通车路段点亮。
编辑： 张娟
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