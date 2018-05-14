西安一建材店卖问题水泥 月营业额竟达17万元

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王景文） 三天前，有一位不愿意面对镜头的张师傅联系到了我们《都市快报》栏目，他说他是专门给人做装修的，他怀疑十多天前买的一批水泥很可能有质量问题。

张师傅：“干活的过程中发现水泥不凝固，就把做好的又铲掉了，直接损失2000多，费用我们认了，但希望能把他曝光一下。”

张师傅买水泥的地方位于西安市碑林区大学东路，记者看到，这是一家专门卖水泥、砂石、红砖的建材店。在一间类似于库房的地方，堆积着数百袋水泥，百分之九十的水泥外包装显示是铜川的一家国有企业生产的秦岭牌水泥。

记者了解到，一袋秦岭牌水泥在这里要价25元，这个价格比市面上其他建材店里相同品牌水泥的价格每袋只少了两三块钱。记者提出质疑，老板说，一分价钱一分货，水泥的质量绝对过关。

那么，老板信誓旦旦保证着的水泥质量真的能让人放心吗？

厂家派人现场鉴定：一看包装就是假的！

趁着店老板出去吃饭的空挡，记者与秦岭水泥的生产厂家陕西耀县水泥厂打假办取得了联系，并且现场对这些水泥进行了辨认。

据耀县水泥厂打假办的这名负责人介绍，这些水泥从包装袋的外观看，基本上确定假冒的，假冒水泥不凝固应该是个个例，但如果使用了技术指标不达标的假冒水泥，它所造成的危害有可能在短期内看不见，随着时间的推移，久而久之水泥块就会出现豆腐渣一样一捏就碎的情况，从而会危急到建筑物安全。而且，大多数的假水泥里都含有超标的放射性物质，会严重威胁到人们的身体健康。

假水泥销量巨大 月营业额竟达17万元

记者随即将这个情况，反馈给了西安市碑林区质监局以及工商局。

老板称，这些货是从三原的一个厂家进的，但面对执法人员的询问，这个老板根本提供不了进货凭证。于是，他又换了一种说法。

建材店老板：“货是别人拉过来的，要货就给对方打电话。”

执法人员：“那你给他打电话。”

谁能料想到，趁着出去打电话的空挡，这名老板竟然脚底抹油，溜之大吉了。随后无论执法人员怎么联系他，他再也没有出现。

经过执法人员的清点，在这个库房里发现了300多袋假冒水泥，合计15吨左右。这些假冒水泥除了产品质量上无法保证之外，重量也存在着很大的问题，比如，每一袋上显示的重量为50公斤，称重的结果却是40.35公斤，每袋的份量差了近10公斤。

面对这些假冒水泥，许多在这里买过水泥的市民也表示很担忧，害怕安全上出问题。记者也了解到，这名老板在这里经营水泥生意有些年头了。

市民：“前年搬过来的， 生意好得很，雇的是民工给他打工，天天晚上送货，大卡车送水泥，把我们吵得睡不好。”

没有来得及带走的账目显示，这家建材店生意好得出奇，仅仅3月份的欠账就达到了17万多元。由于案情重大，目前，西安市公安局碑林分局也已介入调查。

那么真假水泥该怎么辨认呢？

专业人士告诉记者，首先，从外观上看包装质量。看是否采用了防潮性能好不易破损的复膜编织袋，看标识是否清楚、齐全。另外可以用手指搓捻水泥粉，感受水泥的手感，如果感到粗砂粉较多、存在许多粗硬粒子或是水泥有受潮或结块，那么水泥很可能是假水泥，如果是感到有少许细、砂、粉的感觉，那表明水泥细度正常，是正品的水泥。

编辑： 张娟