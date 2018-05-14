丝博会引上市公司落户“店小二”服务成经开区招商引资招牌

在本届丝博会上，经开区专场签约29项，投资额882亿元。

西部网讯（记者 李媛）“西安这个城市并不陌生，但设立分公司不是一个简单的事情，当时只是抱着看一看的态度过来考察的，但在交流的过程中，真心被他们招商工作人员的诚恳和热情所打动。”5月12日，丝博会的签约活动进行的如火如荼，在西安经开区投资环境推介暨重点项目签约仪式上，来自永贵电器的西安负责人孙涛显得有些激动。网上申请后，等了短短两天时间，孙涛拿到了西安分公司的营业执照。

经开区不断优化营商环境上市公司企业代表被感动

从5月初开始洽谈，到拿到营业执照，仅仅用了十天的时间。签约仪式上，西安经开区管委会主任钱虎威为孙涛颁发了“刚出炉”的营业执照，西安永贵博得交通设备有限公司正式成为西安经开区2018年注册的第7000家法人主体。

记者了解到，该公司是永贵电器和德国博得合资企业的子公司，在北京、沈阳、四川都有分公司。对比下来，让公司代表孙涛感受最深的是，西安经开区的政府人员诚意满满。“他们务实高效的服务做到了真正的‘店小二’，让我感觉回家一样亲切。”孙涛在接受西部网、陕西头条记者采访时表示。

目前，经开区轨道交通产业链蓬勃发展，与永贵电器的主体业务息息相关，孙涛还希望借助经开区的优惠政策和产业土壤，将德国的技术也引进来，让公司在西安能够发展的更强大。

吸引这家上市公司落户的还有一个原因，那就是西安的人才引进政策。“企业要发展，人才是肯定离不开的，我们需要专业的管理人员和技术人才，有了人才引进政策，我们才有了心理保障，敢投资，敢落户。”孙涛坦言，经开区的整体规划也非常吸引人，中科集团以及其他大企业的落户，也让他对产业链的发展有了更多的信心。未来期望把更多地发展板块引到西安分公司，尤其是新能源、军工，紧密配合通运板块接纳和对接，达到10个亿的销售额。

经开区试行招商引资八条重奖激励企业向好发展

在今年的两会上，政府工作报告引人注目地强调“优化营商环境”，要求深化“放管服”改革，坚决为企业松绑，释放了一堆“大礼包”。优化营商环境，被提升到“解放生产力、提高竞争力”“破障碍、去烦苛、筑坦途，为市场主体添活力，为人民群众增便利”的高度。

而在一年前，西安市就提出要做群众的“店小二”。一年来，西安市不断优化投资服务环境，提供一流的营商环境，努力当好为企业家、创业者和市民群众服务的“金牌店小二”，为项目建设、企业发展和创新创业提供“五星级服务”。西安营商环境的改善，也取得了成效。海航、京东、吉利等一大批国内外知名企业不断落户西安或加大投资。

在本届丝博会上，经开区专场签约29项，投资额882亿元；省团签约2项，投资总额8.2亿元；市团签约7项，投资总额616亿元。大西安地下空间投资发展产业基金总部、通鑫半导体先进技术光伏生产基地、天瑞汽车零部件产业园、银泰酒高端店及城市综合体等一大批项目纷纷落户。

近日，经开区发布《实施“三新战略” 引领万亿工业走廊“2+N+1”政策体系》，该政策以以招商引资八条、科技创新八条为纲领，每年设立20亿元招商引资科技创新专项资金，同时设立总规模100亿元的产业发展基金。重大项目落地，最高奖励1亿元；固定资产投资，最高奖励2000万元；鼓励企业落户，鼓励建设研发中心，鼓励企业上市融资，支持企业加快成长升级，最高奖励1000万元；促进合作招商，最高奖励150万元；鼓励企业间协作配套，最高奖励100万元。

“这次我们签约最大的项目总金额达到160亿元，这个项目是大西安空间投资产业基金项目，主要是由中铁、中建、陕建工、西安投资控股、西安地铁五家公司联合成为普通合伙人，设立基金，用市场化模式修建地铁八号线和十四号线，预计年底就能开工。”西安市经开区招商三局相关负责人在接受西部网记者采访时表示。

记者采访时，西安经开区的工作人员还在忙碌着，有的在签约现场接待企业代表，有的在丝博会场忙着推介……他们希望借助丝博会平台，为经开区引来更好的项目和企业落户，希望为他们提供最好的服务。

编辑： 张娟