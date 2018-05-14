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火车车厢“开”进西安一小区 翻新改造变别致商店

时间：2018-05-14 20:18:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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火车车厢“开”进西安一小区 翻新改造变别致商店

说到绿皮火车，会不会引起你的回忆？你最近一次乘坐绿皮火车又是什么时候？在西安南郊的缤纷南郡小区里就有一节绿皮火车的车厢，它现在的功能和大家想象的不太一样。

火车车厢开进小区，翻新改造变别致商店。

火车车厢开进小区，翻新改造变别致商店。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）说到绿皮火车，会不会引起你的回忆？你最近一次乘坐绿皮火车又是什么时候？在西安南郊的缤纷南郡小区里就有一节绿皮火车的车厢，它现在的功能和大家想象的不太一样。

零食、日用品、儿童玩具……在这个长24.5米、宽2.2米的车厢里整齐的排列着各种用品，俨然是一个小型超市。

店员小董告诉记者，他本人就是这个小区的业主，早在去年的时候他的家人就看中了这个地方，之前这里就是一个小型的百货商店，主要面向的顾客是院子里的居民，他是今年接手的。

由于附近的孩子比较多，商店里主要贩卖一些孩子常用的物品，一天的收入差不多有三百元。而谈到在这个车厢里工作的最大感受，小董也是觉得很新鲜。

记者从小区物业了解到，其实早在2013年，开发商就花费了31万元，加上运费将近上百万，从一家公司购买了这节车厢。这样一个充满年代感的车厢，不知道会不会成为新的拍照达人打卡去处呢？

编辑： 张娟

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