市民4S店修车竟然“修出”新问题 4S店：赔一半

修车“修出”新问题，4S店：“赔一半”。

修车“修出”新问题，4S店：“赔一半”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）车辆使用过程中，难免遇到些问题，这个时候很多人会选择去4S店维修。可让市民梁师傅想象不到的是，修车也能产生新的问题呢？

梁师傅透露，前些天他的车出了问题，就送到位于西安市三桥的陕西长安铃木致华4S店维修，可等5月12日去提车的时候，他发现车上面有一个坑。

梁师傅称，在送到4S店维修前，车辆外观没有任何问题，修车前对方也进行过检查，开具的单据也显示外观没有发现任何问题，修了一段时间车，怎么就冒出来一个坑呢？梁师傅也找到了对方维修接待的工作人员。

工作人员表示，他们检查时确实没看到那个坑。同时也建议梁师傅联系保险公司。

一番协商无果，梁师傅是越来越想不明白。自己本是来修车的，可修着修着还修出问题了。

随后，记者跟随梁师傅一起来到这家名为陕西长安铃木致华的4S店。工作人员也作出了解释，表示车上外观东西太多，不可能把每一个地方看得特别细。

协商中，4S店也承认自己工作中有失误，提出了自己能接受的处理方案。

陕西长安铃木致华4S店服务主管贺阳：“工作人员当时确实没有明确的把问题给你指出来，我们存在一定责任。但你也有责任，你确实拿不出来是我们给你碰坏的证据，咱一人认一半，把这个事情给处理了。”

对于这个说法，梁师傅觉得仍是不能接受，协商无果的情况下，梁师傅最后来到了辖区三桥工商所进行了投诉，工商工作人员表示，将尽快进行调解。

编辑： 张娟