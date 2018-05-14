泾渭定制公交线可提前手机购票 全程2元保证有座

泾渭定制公交可提前手机购票，全程2元保证有座。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）说起网络约车，这并不算新鲜事，而在西安有三条公交线路，使用的是网络提前订票，今天（5月14日）记者也体验了一下网络给大家出行带来的便捷。

在西安北郊凤城十二路与明光路十字，依次排开的这几辆大巴车与市区的公交车有点不同，他们都需要提前网上订票。

订票的过程很简单，扫描上图中右下角的二维码，在手机上下载下载“泾渭快线”的APP，登陆注册后即可选择线路并订购相应班次车票。订票和退票的最晚时间是开车前15分钟，网上订票之后，必须提前到达站点，按照时间班次来乘车，让公交车司机扫描生成的车票二维码，然后才能乘车。

因为是定制公交，当然就是网上订票的乘客优先乘车，其次才考虑的是投币的乘客。

公交车司机：“投币的上了车，网上订购的就没法上了，咱这车是要走高速路，不允许超员。”

今天记者也在非高峰时段，乘坐了泾渭公交三号线。在车上，西安市民席先生说，自己经常去泾渭新城，定制公交走的是高速路，确实给他带来了方便。

西安市民席先生：“这车方便，价位合适，两块钱嘛，比坐15块钱的黑车方便。”

记者：“你觉得网络订票的优势是什么？”

西安市民席先生：“时间上不紧张，提前约好，把票一定，能充分利用上自己的时间。”

从经开区凤城十二路到泾渭新城，单程29千米的路程，用时接近一小时时间，公交司机说，由于要保证一人一座，所以在上下班高峰期乘车的话，大家最好提前一个星期订票。

编辑： 张娟