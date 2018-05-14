即日起 可通过三条途径申领西安生育津贴

西部网讯（记者 鄢山宇）2018年年初，西安市人社局印发《关于将生育津贴纳入生育保险支付范围有关问题的通知》，决定将生育津贴纳入西安市生育保险支付范围。为确保该政策落到实处，近日，西安市人社局社保中心制定出台了具体申领办法。
享受人员范围为参加西安市生育保险女职工在2018年1月1日后生育或流产休产假的。
生育津贴计算办法以参保女职工生育或流产时所在用人单位上年度职工月平均工资乘以12（月份）除以365（天数），再乘以下列产假具体天数一次性计发。其中，女职工生育享受98天产假，其中难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
值得注意的是，参保女职工连续缴纳生育保险费满12个月，由生育保险基金支付生育津贴；个人连续缴费记录不满12个月的，由用人单位垫付其生育津贴，连续缴费满12个月以后再由生育保险基金支付。
生育津贴申领流程
（一）定点医疗机构“一站式”申领生育津贴
参保女职工在定点医疗机构挂账结算医疗费用后，系统自动完成生育津贴的申报登记工作，各级社保经办机构审核后将符合政策规定计发的生育津贴直接转入用人单位，由用人单位发放。定点医疗机构挂账业务系统升级前的生育津贴由用人单位至参保所属经办机构办理申领手续。
（二）社保经办临柜申领生育津贴
1.参保女职工在非本市定点医疗机构住院生育或流产，或因其他特殊情况未实现生育医疗费用挂账结算的，由用人单位持以下资料至参保所属经办机构办理生育医疗费用报销及申领生育津贴手续，经办机构对符合政策规定的生育津贴经审核后一次性转入用人单位，由用人单位发放。（1）《西安市城镇职工生育保险待遇支付申请表》；（2）身份证复印件、发票原件；（3）住院病案首页（门诊病历及诊断证明书）（医院盖章）、分娩记录（生育）、诊断证明需注明妊娠周数或提供出院小结（流产）、医疗（住院或门诊）费用清单（医院盖章）；（4）因公出差、派驻异地工作的由单位出具驻外证明（单位盖章）。
2.符合政策规定的参保女职工已报销生育医疗费用但未申领生育津贴的，由用人单位持以下资料，至参保所属经办机构办理生育津贴单项申领手续。（1）《西安市城镇职工生育保险待遇支付申请表》；（2）身份证复印件；（3）住院病案首页（门诊病历及诊断证明书）、分娩记录（生育）、诊断证明需注明妊娠周数或提供出院小结（流产）。
（三）网厅申领生育津贴
为落实“最多跑一次”要求，用人单位通过CA数字证书办理生育津贴申报及查询业务。用人单位登录西安市社会保险网上经办大厅单位用户端（CA端），按照系统提示准确录入有关信息，按预约时间递交相关材料。
《西安市城镇职工生育保险待遇支付申请表》可在西安市人力资源和社会保障局官网下载。咨询电话：82284568 82284309。
编辑： 鄢山宇
娱乐虽然历经各不相同，但高能少年们还是在“寻找新时代最美金花”的过程中收获的更多的友谊和感动。05-14
娱乐其中马天宇放肆开怼，王大陆撒娇回击，两人一唱一和，一来一往，被称：史上最真“塑料兄弟情”。05-14
娱乐其后，苗苗也在社交平台发文称在晚宴上遇到了朱利安摩尔，激动的她说了句错误的中式英语，后悔没有好好学英文。05-14
娱乐而当她孤伶伶地站在岸上为队员加油鼓劲时，与现场工作人员谈及无法和兄弟们并肩作战，baby一度潸然泪下。05-14
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10