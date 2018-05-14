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安康白河山体崩塌已致3死1伤 仍有1人下落不明

时间：2018-05-14 13:12:04  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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安康白河山体崩塌已致3死1伤 仍有1人下落不明

昨天（5月13日）20时10分左右，白河县冷水镇水坪村316国道k1770+470米处公路内侧发生一起山体崩塌，崩塌体约5000立方米，造成一栋民房掩埋，致3人死亡，1人受伤（正在湖北省十堰市太和医院救治）；1人下落不明，正在全力搜救中。

 
白河县冷水镇水坪村316国道k1770+470米处公路内侧发生一起山体崩塌。 （图据白河交警）
 

公安、消防、急救等力量全力开展抢险救援工作。（图据白河交警）

西部网讯 昨天（5月13日）20时10分左右，白河县冷水镇水坪村316国道k1770+470米处公路内侧发生一起山体崩塌，崩塌体约5000立方米，造成一栋民房掩埋，致3人死亡，1人受伤（正在湖北省十堰市太和医院救治）；1人下落不明，正在全力搜救中。

灾害发生后，安康市、县领导及相关部门第一时间赶赴现场，组织公安、消防、急救等力量全力开展抢险救援工作。省、市地质专家已深入山体崩塌区域进行实地勘查，交警部门对崩塌路段实施交通管制。白河县委、县政府已组织各镇、各有关部门，在全县开展地质灾害隐患拉网式排查。

目前，现场搜救、灾害成因调查、善后处置等工作正加紧进行中。

编辑： 钟莹

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