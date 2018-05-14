安康白河山体崩塌已致3死1伤 仍有1人下落不明

公安、消防、急救等力量全力开展抢险救援工作。（图据白河交警）
西部网讯 昨天（5月13日）20时10分左右，白河县冷水镇水坪村316国道k1770+470米处公路内侧发生一起山体崩塌，崩塌体约5000立方米，造成一栋民房掩埋，致3人死亡，1人受伤（正在湖北省十堰市太和医院救治）；1人下落不明，正在全力搜救中。
灾害发生后，安康市、县领导及相关部门第一时间赶赴现场，组织公安、消防、急救等力量全力开展抢险救援工作。省、市地质专家已深入山体崩塌区域进行实地勘查，交警部门对崩塌路段实施交通管制。白河县委、县政府已组织各镇、各有关部门，在全县开展地质灾害隐患拉网式排查。
目前，现场搜救、灾害成因调查、善后处置等工作正加紧进行中。
编辑： 钟莹
娱乐虽然历经各不相同，但高能少年们还是在“寻找新时代最美金花”的过程中收获的更多的友谊和感动。05-14
娱乐其中马天宇放肆开怼，王大陆撒娇回击，两人一唱一和，一来一往，被称：史上最真“塑料兄弟情”。05-14
娱乐其后，苗苗也在社交平台发文称在晚宴上遇到了朱利安摩尔，激动的她说了句错误的中式英语，后悔没有好好学英文。05-14
娱乐而当她孤伶伶地站在岸上为队员加油鼓劲时，与现场工作人员谈及无法和兄弟们并肩作战，baby一度潸然泪下。05-14
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10