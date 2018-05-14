【震后十年看变化】汉中：青山绿水气象新

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李江华 贺亚洲）今年5月12日是汶川特大地震10周年，汉中略阳县徐家坪镇徐家坪社区的乡亲们，收到了习近平总书记的问候，总书记表示：得知大家克服困难，发展生产，重建家园，如今收入大幅增加，住进了安全宽敞的新房，用上了水、电和宽带网，日子过得红红火火，感到很欣慰。总书记向大家表示诚挚的问候，祝愿乡亲们在致富的路上越走越稳，用勤劳双手把家园建设的更加美丽。

略阳县徐家坪镇徐家坪社区居民蹇军的家里，悬挂着一副珍贵的照片，这是时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平2008年5月20日来徐家坪村看望慰问干部群众时的情景。当时，蹇军是村党支部书记，回忆起当年的情景，蹇军至今记忆犹新。

蹇军：“第一时间咨询我们村的受灾情况，并叮嘱我要把群众的生活生产一定要安排好。”

2008年5月12日汶川发生大地震后，徐家坪有30多户人家住房都变成废墟。5月20日上午，习近平来到村里视察灾情，在通往村庄的小路上，蹇军向习近平详细汇报了徐家坪村受灾情况。

蹇军：“我回答总书记说，我们村子生活，通过我们自己自救、努力，粮食全都抢出来了，生活没有一点问题。”

蹇军说，地震后，在当地政府部门帮助下，受灾群众当年入冬前就全部迁入新居。如今徐家坪镇通过在嘉陵江右岸修建河堤，实施了小城镇建设。

蹇军：“以前我们是柴火灶，做饭的话满屋里都是烟，屋里非常不卫生，现在我们家全部用上了电磁灶和煤气灶。”

十年间，不仅仅是徐家坪镇发生了巨大变化。在党中央坚强领导下，特别是党的十八大以来，在以习近平为核心的党中央一系列重大部署下，汶川特大地震灾后恢复、重建、发展取得了重大成就，整个略阳县新建的村镇医疗卫生院和卫生室达到了230多所，实现了县、镇、村医疗机构的全覆盖。

略阳县卫计局局长马海会：“2017年，全县县域内就诊率达到90%以上，全县年度医疗服务人次达到了99.8万人次，比震前服务量提高了50%，基本形成了大病不出县，小病在村镇，康复在基层的分级诊疗就医格局。”

记者注意到，在宁强县和略阳县，最好的建筑是医院和学校，他们都是由天津市对口援建，以“天津”命名。略阳天津职业教育中心学校过去是一所占地只有8亩地的小学校，震后，天津市不仅援助建设了占地面积80亩的校园，而且购置了教学实验设备，培训了学校的教师，如今，学校的教学水平在不断提高。

略阳县天津职教中心学校校长张鹏满：“过去学了理论课无法进行实训操作，在这个新校园都能够完全做到，理论联系实际，同时像我们的客户信息服务专业还有校办企业，能够在校内实现工学交替，校企合作。”

除了天津的援建，当地政府也紧跟时代步伐，以更加科学、更加生态化的理念进行规划建设，一方面城市面积扩大了46%，城镇化率增加了10%，另一方面森林覆盖率提高了21%。

略阳县城乡建设与住房局副局长赵兴平：“党的十八大以来，在城市建设中我们始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，按照宜居山水园林城市的总体思路，统筹生产生活生态三大主题，城市功能进一步完善，城市生活更为舒适。”

在宁强县广坪镇八一中心小学现代化的教室里，赵震武和他的同学们正在认真听老师讲课。赵震武今年十岁，出生在2008年汶川特大地震那一年，他们同学当中，有好几个孩子出生在震后的帐篷医院里，名字中都带着地震的烙印。

宁强县广坪镇八一中心小学学生赵震武：“我叫赵震武，那个震是地震的时候，武是武警部队在地震的时候接生的。”

赵震武他们并不知道，地震之前，他们所在的这所小学只有十几间砖木结构的教室。5·12地震后，原兰州军区对学校进行了对口重建，学校一下子成了当时全市最好的乡村小学之一。

宁强县广坪镇八一中心小学老师：“以前我们教学就是一本书一根粉笔一张嘴，现在的教学使用了白板之后有图片有文字，有时间还能插入音频视频，非常形象直观，学生理解也非常容易。”

对赵震武来说，变化的不仅是自己就读的学校，还有自家的家。地震后，整个广坪镇进行了重新规划建设，他们从原先的村子里搬迁到了镇上，住进了4层高的楼房里。

赵振武的母亲郭兴蓉：“现在都在致富嘛，一句话就是现在政策好嘛，什么都要求发展到最好，奔上小康嘛。”

谋发展，奔小康。十年时间里，来自外界的援助让广坪镇从灾后重建中重获新生，如何把灾后重建与当地特色结合起来？是地震之后，当地政府考虑的首要问题。与广坪镇相隔不远的青木川镇，利用原有的古镇基础，兴修道路、维修古宅、开办旅馆、发掘美食，开发旅游产业，实现了爆发式增长，旅游综合收入翻了将近20倍。

宁强县青木川镇长高金龙：“把旅游业发展和重建紧密结合起来，尤其在党的十八大后，我们紧紧抓住省级文化旅游名镇建设机遇，景区的基础设施和公共服务设施得到了显著改善，2008年的时候，全镇旅游综合收入只有4000万元，到2017年底我们全镇实现旅游综合收入7.62亿元。”

十年时间，地震造成的创伤已经远去，从废墟中挺立起来的宁强县，在党和国家，以及全国各族人民的关心下，在一系列的政策扶持中，走出了震后的留下的阴霾。如今的宁强，不仅有了一流的学校、医院这样高水准的基础设施，还通了高速公路、高铁，建起了工业园区，全县社会经济发展步入了新的快车道。

震后十年，略阳县和宁强县在废墟上涅槃重生，蓬勃发展，人民生活幸福美满。它们的震后巨变，只是陕西省地震灾区变化的一个缩影，这些变化，凝聚着党和国家对灾区人民的关爱，也包含着对口援建单位的无私奉献，更离不开灾区群众自强不息的精神和信心。相信在党和政府的领导下，汉中略阳宁强今后会越来越美丽，乡亲们的日子会越过越红火。

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编辑： 辛超