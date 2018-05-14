西安“三无”老旧小区无人管 社区：建议尽快引入物业管理

莲湖区制糖厂家属院内垃圾遍地，业主无奈。

西部网讯（见习记者 凌旎）院内垃圾成山，水费电费无人收缴，门口土路雨天泥泞、晴天尘土飞扬……莲湖区制糖厂家属院内的混乱无序给居民李华（化名）的日常生活造成了诸多不便。“我们院子无物业，无上级主管，也无业委会，谁都不管我们，难道老旧小区就该自生自灭吗？”李华实在是想不通。

民生热线：莲湖区西关草阳巷制糖厂家属院内垃圾成山

反映：

投诉一次清理一次 没人管是常态

业主李华告诉记者，其实之前小区有门房师傅代收水费，同时负责院内垃圾清理。“管着管着就不管了，已经有段时间没人来收水费了。街办、社区也是不定期来收垃圾，只有在我们投诉之后才会来打扫。”

李华认为，制糖厂归西安市糖酒集团有限公司管理（下称市糖酒集团），制糖厂家属院的垃圾清理等日常管理工作理也所应当该由市糖酒集团负责。

李华向记者提供了一份《西安市商务局关于对制糖厂家属院环境整治的复函》，该函是对解家村社区想加强对制糖厂家属院管理的函的回复，盖章处显示于2017年5月24日发出。

复函中提到：“西安市商务局已将此函转给制糖厂的上级单位市糖酒集团，而市糖酒集团已经对该家属院的环境整治工作进行了安排和布置。”同时，西安市商务局明确回复道：“市糖酒集团和我局无隶属关系，要求商务局负责该家属院的物业管理无任何法律依据。”

记者了解到，制糖厂家属院只有5个单元72户居民，却分属于2个单位。5个单元中有2个属于制糖厂，其他则属于商品房。而李华就是通过购买商品房入住，和制糖厂没有关联。

不能分而治之，更无法和谐统一，这个特殊情况使得物业管理难上加难。据李华回忆，因为业主拖欠水费共计39982元，2012年12月小区5个单元全部停水，在调解后才解决。“制糖厂改制前安排了2位留存人员薛某和李某妥善处理职工相关事宜，可他们已经很久没管过了。我不知道谁没交，但是现在院里又欠了几万块水费，院里的车棚也被制糖厂的职工当成库房出租了，我们自行车都没地方放！”

解家村社区居委会副主任张跃良处告诉记者：“制糖厂家属院这种情况，本来可以由业主自发组织家委会进行管理。但由于居民对家属院内一排平房的归属问题迟迟无法统一，导致家委会无法设立固定的办公地点，最后也就不了了之了。”

西安市商务局关于制糖厂家属院环境整治的复函。

回应：

制糖厂不归糖酒公司管 上级单位不明确

按照《西安市商务局关于对制糖厂家属院环境整治的复函》的说法，市糖酒集团已于去年对该家属院的环境整治工作进行了安排和布置，但为何家属院内问题依然存在？

带着疑问记者来到市糖酒集团唐久物业服务分公司，见到了王经理。“严格意义上说制糖厂家属院和我们公司没关系，制糖厂最早是国企，2005年我们都改制了。当时市糖酒集团当由很多改制企业一起组合成的，可是制糖厂不在这个范围。”王经理告诉记者。

王经理坦言，解家村社区就此事来过很多次。“他们也知道我们和制糖厂没关系，但因为改制的历史原因，我们愿意尽可能帮忙协调。”

李华说，他现已无法与薛某和李某取得联系。截止发稿前，记者分别给两人打过电话。第一次接通电话后记者自报家门，还没来得及说明来意，李某就已推脱说“不认识，不清楚”挂断电话。第二次电话接通后李某说自己在外地便匆匆挂断电话。记者又尝试拨打薛某的手机，薛某说他已经不管这些事情了，随即挂断电话。第二次拨打电话已经无人应答。

如今，院内环境卫生仍暂由西关街道办事处和解家村社区代为清理垃圾。5月2日下午，西关街办保洁公司工作人员清理了制糖厂家属院内垃圾，而到了5月8日下午，制糖厂家属院里又产生了一大堆生活垃圾。被绿植爬满的家属楼、破旧不堪的僵尸车以及大堆生活垃圾，让这个原本就老旧的家属院增添了一丝破败感。

制糖厂家属院门口坑坑洼洼的土路，行走十分不便。

建议：

尽快引入第三方物业公司进行一揽子管理

“外来和尚好念经，因为一些历史遗留问题，制糖厂家属院很难成立家委会，我觉得最好的办法是引进第三方物业进行现代化的专业管理。”王经理说。

张跃良也同意这个方法，“说实话这事把我们也难住了，社区、街办不可能永远无偿给这个家属院收拾垃圾。目前我们已经在着手联系对接新的物业公司，老旧小区或许刚开始会排斥新物业的管理模式，但是我们愿意去做群众工作，把这个阶段平稳度过。”

编辑： 刘振华