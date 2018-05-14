莲湖区一家属院内废旧家具堆成堆 居民担心消防隐患

家属院内废旧家具堆积严重。
家属院内废旧家具堆积严重。
西部网讯（见习记者 朱童戈 陈越）“家属院内废旧家具之类的易燃垃圾越积越多，反映多次没人处理，不仅侵占了车位还增加了安全隐患。”近日，家住西安莲湖区桃园三坊社区的郭先生向西部网民生热线记者反映了小区内垃圾堆积的问题。
民生热线：莲湖区桃园路桃园三坊家属院停车场垃圾成堆
5月9日，记者在位于桃园路的桃园三坊社区内看到，小区停车区域内的一片空地上堆放了许多垃圾。其中破旧沙发、旧床垫、木板等易燃性强的垃圾占大多数。因为垃圾的随意堆放占据了部分停车位，导致一些车辆无法按照次序停放。
据社区居民李阿姨介绍，小区内垃圾乱堆情况已经存在了一年多之久，主要是社区高层住宅用户淘汰的废旧家具。一开始这种情况并不明显，随着大量用户的习惯性丢弃，此现象越来越严重。“眼看着夏天马上到来，垃圾产生的气味会影响空气质量，而温度一旦升高，这些易燃物也会存在消防隐患。”
随后，记者从桃园三坊社区了解到，该小区内约3亩8分面积的空地土地所有权一直存在着争议。因西电集团、西十里铺社区、五一村等存在产权纠纷，成为“三不管”地带，导致该空地常年堆积大量建筑、生活垃圾。
桃园三坊社区一名姓任的书记称，桃园三坊社区管理部门曾在2017年12月申请资金，动用了8台卡车对此区域内垃圾做过彻底的清理，但是没过多久，又有新的废弃家具出现。
他还告诉记者，目前他们为解决该区域垃圾问题，已向街道办申请资金。资金主要用于清理废弃垃圾、平整和硬化土地，以及在此处修建居民活动中心（养老服务）、居民活动广场和居民健身路径。“资金到位后，两项工程将同步开展，预计2018年底完工。”
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编辑： 朱童戈 陈越
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