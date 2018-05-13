沣东自贸园区：大西安西大门向全世界发出邀请

5月13日上午，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西安沣东自贸产业园。

5月13日上午，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西安沣东自贸产业园。

5月13日上午，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西安沣东自贸产业园。

西部网讯（记者 张澍田）5月13日，来自“一带一路”大型网络主题活动的采访团成员来到了总投资25亿，位于中国（陕西）自由贸易试验区中心片区沣东新城功能区(三桥现代商贸板块)的沣东自贸产业园，这里是大西安科创支撑的核心区域，将致力于打造为现代化大西安新中心总部经济聚集区。

西大门联通世界 多元业态强势崛起

沣东自贸产业园地处大西安交通枢纽核心，高速公路和铁路经纬纵横，立体式交通四通八达。距西安咸阳国际机场15.5公里，距西安北站14公里，距西安火车站11.5公里，6条地铁线路穿区而过，各种交通工具线路完备，“一日经济圈”辐射全国，通联世界。

2016年2月，沣东现代服务贸易创新示范园被确定为西咸新区发展服贸试点产业的核心承载区。同年8月份又被列入陕西自贸试验区中心片区沣东功能区，成为陕西自贸试验区建设的核心区域。加上双创试点，如今的沣东自贸产业园多块“国字号”招牌优势叠加，沣东将迎来新一轮开放红利，拥有巨大的正能量。

园区重点发展总部经济、新兴金融、跨境电商、专业服务和孵化器等产业，着力构建全方位运营服务平台，探索自由贸易区与服务贸易创新试点“双试联动”发展新机制，充分发挥企业市场主体作用，扩大产业开放水平，打造内陆型改革开放新高地。

随着服务贸易试点、自贸试验区的启动，拥有承东启西、东联西进区位优势和雄厚产业发展积淀的沣东自贸产业园，将在“一带一路”倡议中重新出发，再造商贸盛景。

创建“走出去”一站式服务平台，充分激发市场活力

自贸试验区西咸片区建设了全省首个企业“走出去”一站式服务平台，从线上线下为本土企业开拓海外市场提供专业、高效、一站式境外投资服务机构集合，为企业拓展海外市场提供全生命周期服务体系，打通“走出去”平台与政务服务平台、国际贸易“单一窗口”，力争实现涉外经营审批在线化，“让数据多跑路、企业少跑路”，助力陕西自贸区的快速发展。

在一站式服务平台，通过线上集中展示陕西省内对外贸易、对外投资、对外工程承包、对外劳务合作等涉外经营企业，农副产品、电力装备、机械部件等领域特色地产品，境外投资项目及省内招商引资项目，为广大企业提供对接联系平台。

此外，这样的平台还能在线上及时发布热点新闻、行业资讯、政策解读、安全预警等信息，整合发布中省涉外经营法律法规，邀请入驻传媒、金融、会计、法律、咨询、物流、翻译等领域具有涉外经验的第三方服务机构，提供进出口代理、通关、外汇、退税、融资、信用保险、尽职调查等服务，帮助广大企业足不出户找帮手。

西部网、陕西头条记者了解到，该平台还在线下组织编印了73个国家投资指南免费发放，积极与美国、澳大利亚等发达国家及哈萨克斯坦、马来西亚等“一带一路”沿线国家投资贸易促进机构建立合作网络，联合中国银行开展涉外经营金融政策培训，支持广大企业顺畅衔接国际市场。

截至5月2日，线上系统共注册会员企业375家，注册各类第三方专业服务机构72家，发布各类信息2500余条，线上平台灵活、便捷、高效的优势初步展现。

站在“丝绸之路经济带”的起点，肩负陕西自贸试验区对“一带一路”沿线国家开放的重要使命，这里将以“服务贸易”为密码，解锁历史文化富矿，以“自贸试验”为钥匙，打开创新开放之门，续写新的篇章。

编辑： 钟莹